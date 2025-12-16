DE
FR
Abonnieren
Genialer Imeri-Hackenpass setzt den Schlusspunkt
3:03
Highlights im Video:Genialer Imeri-Hackenpass setzt den Schlusspunkt

Thun-Noten zum Sieg in Winti
U21-Natispieler führt überzeugende Thuner an

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zu Thuns 4:1-Sieg in Winterthur.
Publiziert: 16.12.2025 um vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Kommentieren
1/10
Thun jubelt in Winterthur über den Sieg, aber noch nicht über die Wintermeisterschaft.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Schoch&amp;amp;Raz07.jpg
Sven SchochReporter Sport

Mauro Lustrinellis Elf macht alles richtig. Clever, abgezockt, souverän und nahezu fehlerlos. Angeführt vom erneut überragenden U21-Internationalen Ethan Meichtry überrollt die beste Away-Mannschaft (21 Punkte in neun Spielen) den Tabellenletzten gnadenlos. Gleich mehrere Akteure verdienen sich eine Top-Note: Neben Antreiber Meichtry brillieren Stürmer und Rückkehrer Rastoder sowie Premieren-Torschütze Justin Roth mit einem feinen Weitschuss. Und in der Innenverteidigung demonstriert das Duo Montolio/Bürki, was mit einem gesunden Selbstvertrauen und gutem Positionsspiel auszurichten ist in der Super League. Ein Sonderlob verdient Mauro Lustrinelli: Er verändert das Team nach dem Rückschlag gegen St. Gallen (0:2) auf fünf Positionen und setzt so das Signal: «Chapeau, welchen Teamspirit und welche Souveränität die Jungs auf den Platz bringen.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Meichtry bis 72., Matoshi bis 73., Labeau bis 73., Rastoder bis 91., Bertone bis 94. Minute.

Imeri ab 72., Reichmuth ab 73., Ibayi ab 73., Franke ab 91., Janjicic ab 94. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Winti-Spieler abgeschnitten

«Kein anderes Team hat uns auf der Schützenwiese derart grosse Probleme bereitet.» Patrick Rahmen beschreibt das 1:4 gegen den Leader Thun perfekt. Und kaum einmal hat Winterthur seit dem Comeback des Nachfolgers von Uli Forte derart die Kontrolle verloren, wie innerhalb jener chaotischen sechs Minuten, die nach dem 0:2 und dem Platzverweis von Captain Remo Arnold (26.) nicht mehr zu korrigieren sind. Das zuvor aufgebaute Selbstvertrauen verflüchtigt sich innert Kürze. Die beiden ungenügenden Innenverteidiger Arnold und Durrer reissen das gesamte Kollektiv mit ihren Aussetzern in den Abgrund. Keiner kommt auf Touren, keiner hat mehr die Übersicht. Nur Souleymane Diaby hebt sich mit einem Traumpass auf Topskorer Andrin Hunziker, der mit dem sechsten Liga-Tor weiterhin Werbung in eigener Basler Sache macht, etwas ab vom weitgehend trostlosen FCW-Ensemble.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Hinweis: Golliard bis 11. Minute (zu kurz für eine Bewertung). Jankewitz bis 30., Roher bis 79., Diaby bis 79., Zuffi bis 80. Minute.

Maluvunu ab 11.,. Martins ab 30. Minute. Burkart ab 79., Buess ab 79., Stillhart ab 80. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
17
7
29
4
FC Basel
FC Basel
17
7
28
5
FC Sion
FC Sion
18
4
27
6
FC Lugano
FC Lugano
17
1
27
7
FC Zürich
FC Zürich
17
-4
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
17
-3
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
17
-12
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Thun
FC Thun
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Thun
        FC Thun