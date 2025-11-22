1/7 Lugano jubelt spät. Foto: keystone-sda.ch

Joël Hahn Redaktor Sport

Thun sucht in der Offensive nach Lösungen: Nils Reichmuth und Kastriot Imeri sorgen immer wieder für Gefahr, während Christopher Ibayi fleissig rennt, aber oft an der letzten Entscheidung scheitert. Die Joker bringen frischen Wind, allen voran Elim Rastoder, der seine Chancen nutzt. In der Bilanz zeigen sich klare Unterschiede: Einzelne Akteure glänzen, andere bleiben blass, doch insgesamt liefert jeder Spieler seinen Beitrag zu einer intensiven, spannenden Partie.

Hinweis: Justin Roth bis 70., Christopher Ibayi bis 70., Kastriot Imeri bis 75., Nils Reichmuth bis 75., Lucien Dähler bis 88. – Noah Rupp ab 70., Brighton Labeau ab 70., Franz-Ethan Meichtry ab 75., Valmir Maatoshi ab 75., Layton Stewart ab 88. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lugano-Spieler abgeschnitten

An diesem kalten Abend in Thun sticht beim FC Lugano vor allem einer heraus: Goalie Amir Saipi. Der eigentliche Ersatzkeeper zeigt seine bisher beste Saisonleistung und hält sein Team mehrmals mit starken Paraden im Spiel – besonders, als Michael Heule in der 52. Minute plötzlich ganz alleine auf ihn zuläuft. In der Defensive ordnet sich alles, während im Mittelfeld Anto Grgic unaufgeregt das Spiel lenkt und als Dreh- und Angelpunkt agiert.

Hinweis: Hicham Mahou bis 63., Daniel Dos Santos bis 79., Yanis Cimignani bis 79., Kevin Behrens bis 79., Martim Marques bis 90. – Hadj Mahmoud ab 63., Zachary Brault-Guillard ab 79., Claudio Cassano ab 79., Georgios Koutsias ab 79., Ayman El Wafi ab 90. (alle zu kurz für eine Bewertung).

