Thun-Boss an Meisterfeier
«Die Schweiz kennt uns, jetzt machen wir in Europa weiter»

Seit Donnerstag ist der Pokal im Besitz des FC Thun. Am Freitag findet die grosse Parade statt. Vom Stadion tragen die Titelhelden die Trophäe in die Innenstadt, wo dann die offizielle Meisterfeier stattfindet. Hier im Stream und Ticker bist du live mit dabei.
Publiziert: 18:38 Uhr
Aktualisiert: vor 50 Minuten
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
37
28
74
2
FC St. Gallen
37
25
69
3
FC Lugano
37
13
64
4
FC Sion
37
23
62
5
FC Basel
37
1
56
6
BSC Young Boys
37
11
54
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
37
7
50
2
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zürich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zürich
37
-28
30
6
FC Winterthur
37
-53
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
FC Thun
