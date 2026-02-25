Der FC Thun zieht an der Tabellenspitze der Super League einsam seine Kreise. Kann dem Aufsteiger noch irgendjemand gefährlich werden? Stimme jetzt ab.

Glaubst du noch an eine Wende im Meisterrennen?

Blick Sportdesk

Elf Punkte beträgt der Vorsprung des FC Thun auf den ersten Verfolger St. Gallen, zwölf sind es auf Lugano. Gewinnen die Berner Oberländer am Mittwochabend in Winterthur, wären es zwölf Spieltage vor Schluss deren 14 respektive 15.

Reicht das für den Aufsteiger zum sensationellen Titel? Oder wird der Acker der Schützenwiese wortwörtlich zum Stolperstein im Meisterrennen? Was glaubst du?

