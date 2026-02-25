DE
Thun auf dem Weg zum Sensations-Titel
Glaubst du noch an eine Wende im Meisterrennen?

Der FC Thun zieht an der Tabellenspitze der Super League einsam seine Kreise. Kann dem Aufsteiger noch irgendjemand gefährlich werden? Stimme jetzt ab.
Publiziert: vor 24 Minuten
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Als Aufsteiger zum Meistertitel: Der FC Thun ist auf dem Weg zur Sensation.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
Blick Sportdesk

Elf Punkte beträgt der Vorsprung des FC Thun auf den ersten Verfolger St. Gallen, zwölf sind es auf Lugano. Gewinnen die Berner Oberländer am Mittwochabend in Winterthur, wären es zwölf Spieltage vor Schluss deren 14 respektive 15.

Reicht das für den Aufsteiger zum sensationellen Titel? Oder wird der Acker der Schützenwiese wortwörtlich zum Stolperstein im Meisterrennen? Was glaubst du?

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
FC Sion
26
9
40
5
FC Basel
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
FC Luzern
26
3
33
8
FC Zürich
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
