Blick Sportdesk
Elf Punkte beträgt der Vorsprung des FC Thun auf den ersten Verfolger St. Gallen, zwölf sind es auf Lugano. Gewinnen die Berner Oberländer am Mittwochabend in Winterthur, wären es zwölf Spieltage vor Schluss deren 14 respektive 15.
Reicht das für den Aufsteiger zum sensationellen Titel? Oder wird der Acker der Schützenwiese wortwörtlich zum Stolperstein im Meisterrennen? Was glaubst du?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
26
9
40
5
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
26
3
33
8
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde