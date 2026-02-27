Für welches Novum sorgte Thun gegen Luzern? Und wer erlebte im letzten Aufeinandertreffen zwischen YB und dem FCZ seine Feuertaufe in der Super League? Stell dein Wissen zu den Begegnungen der 27. Super-League-Runde unter Beweis.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wenn die beiden Teams an der Tabellenspitze am Samstagabend um 18 Uhr mit ihren Partien auf heimischem Terrain die 27. Runde der Super League eröffnen, dürften sie mit breiter Brust ins Spiel steigen: Sowohl St. Gallen (gegen Winterthur) als auch Thun (gegen Luzern) haben beide Saisonduelle gegen ihren jeweiligen Gegner gewinnen können. Später am Abend ist dann Derby-Zeit in der Westschweiz: Sion reist für das Derby du Rhône ins Stade de Genève und will seine mässige Bilanz gegen Servette aufpolieren.

Viel Brisanz versprechen auch die drei Sonntagsspiele: Der FC Basel kehrt an den Ort seiner höchsten Saisonniederlage zurück und GC braucht im Abstiegskampf auch gegen Lugano jeden Punkt. Der FC Zürich könnte derweil mit einem Auswärtssieg bei YB das Rennen um die Top 6 wieder so richtig lancieren. Die Ausgangslage vor der 27. Runde der Super League verspricht also viel Spannung. Und zur Einstimmung gibts auch das passende Blick-Quiz – rätsle jetzt mit und teste dein Wissen!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos