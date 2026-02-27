DE
Für welches Novum sorgte Thun gegen Luzern? Und wer erlebte im letzten Aufeinandertreffen zwischen YB und dem FCZ seine Feuertaufe in der Super League? Stell dein Wissen zu den Begegnungen der 27. Super-League-Runde unter Beweis.
Publiziert: 11:27 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
1/7
Anfang Februar gab es für den FC Zürich im Wankdorf nichts zu holen. Gelingt nun die Revanche?
Foto: keystone-sda.ch
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Wenn die beiden Teams an der Tabellenspitze am Samstagabend um 18 Uhr mit ihren Partien auf heimischem Terrain die 27. Runde der Super League eröffnen, dürften sie mit breiter Brust ins Spiel steigen: Sowohl St. Gallen (gegen Winterthur) als auch Thun (gegen Luzern) haben beide Saisonduelle gegen ihren jeweiligen Gegner gewinnen können. Später am Abend ist dann Derby-Zeit in der Westschweiz: Sion reist für das Derby du Rhône ins Stade de Genève und will seine mässige Bilanz gegen Servette aufpolieren.

Viel Brisanz versprechen auch die drei Sonntagsspiele: Der FC Basel kehrt an den Ort seiner höchsten Saisonniederlage zurück und GC braucht im Abstiegskampf auch gegen Lugano jeden Punkt. Der FC Zürich könnte derweil mit einem Auswärtssieg bei YB das Rennen um die Top 6 wieder so richtig lancieren. Die Ausgangslage vor der 27. Runde der Super League verspricht also viel Spannung. Und zur Einstimmung gibts auch das passende Blick-Quiz – rätsle jetzt mit und teste dein Wissen!

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
26
32
61
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
FC Sion
26
9
40
5
FC Basel
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
FC Luzern
26
3
33
8
FC Zürich
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
26
-46
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
