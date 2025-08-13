DE
Teste dein Wissen
Klub-Quiz: Wie gut weisst du über Lausanne Bescheid?

Lausanne steht im Fokus: Wie gut kennen Sie die Super League? Testen Sie Ihr Wissen über die Schweizer Fussballliga und die Rolle von Lausanne in diesem spannenden Quiz.
Publiziert: vor 9 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
