Tessiner liefern prominente Beispiele
Lugano glaubt nach Hinspiel-Klatsche noch an die Wende

Lugano steht nach der 0:5-Niederlage im Hinspiel gegen Celje mit dem Rücken zur Wand. Trotzdem glauben die Tessiner noch an die Wende – und verweisen auf die grössten Comebacks der jüngeren Fussballgeschichte.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Der FC Lugano glaubt nach der 0:5-Klatsche im Hinspiel gegen Celje noch an die Wende.
Julian SigristRedaktor Sport

Gleich mit 0:5 ging Lugano im Hinspiel der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation gegen Celje unter. Um dieses Resultat im Rückspiel noch zu drehen und die Chance auf den Einzug in die Ligaphase zu wahren, braucht es am Donnerstag im Rückspiel (20 Uhr) nichts weniger als ein Wunder.

Die Luganesi scheinen dennoch an die Wende zu glauben. «Es passiert nicht … und wenn es passiert …», schreiben die Tessiner auf X. «Im Fussball kann alles passieren. Man muss sich nur das letzte Beispiel von HJK Helsinki Mitte Juli ansehen.» Der Verein aus der finnischen Hauptstadt gewann damals das Rückspiel gegen Runavik mit 5:0, nachdem sie das Hinspiel mit 0:4 verloren hatten.

Schafft Lugano Historisches?

Des Weiteren verweist Lugano auf die Comebacks von Barcelona und Liverpool. Die Katalanen gewannen im Champions-League-Viertelfinal 2017 nach einer 0:4-Niederlage im Hinspiel das Rückspiel gegen PSG noch mit 6:1. Liverpool drehte im Champions-League-Halbfinal 2019 ein 0:3 aus dem Hinspiel und zog dank eines 4:0 im Rückspiel gegen Barcelona noch ins Endspiel ein.

Ob die Luganesi jene Aufholjagden noch einmal übertreffen können? Einen Fünf-Tore-Rückstand holte – zumindest in der Hauptrunde eines europäischen Wettbewerbs – bislang noch niemand auf.

