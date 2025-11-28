DE
Terminplan steht
Neue Super-League-Saison beginnt eine Woche nach WM-Final

Die Swiss Football League hat die Termine für die kommende Saison in der Super League und Challenge League festgelegt. Die Meisterschaft beginnt Ende Juli, mit einer vierwöchigen Winterpause in der Super League und fünf Wochen in der Challenge League.
In der Super-League-Saison 2026/27 rollt der Ball erstmals am letzten Juli-Wochenende – eine Woche nach dem Final an der WM.
Die Zuständigen der Swiss Football League haben die Eckdaten für die nächste Saison in der Super League und in der Challenge League festgelegt. Die Meisterschaft in den beiden Klassen beginnt am letzten Juli-Wochenende (24.- bis 26.) – also nur eine Woche nach dem Final der Weltmeisterschaft am 19. Juli.

Die Winterpause in der Super League dauert vier Wochen. Sie startet am 20. Dezember 2026 und endet am 16. Januar 2027. In der Challenge League ruht der Spielbetrieb eine Woche länger.

Zu Ende geht die Meisterschaft in der Super League in der Relegation Group am Donnerstag, 27. Mai, in der Championship Group am Samstag oder Sonntag, 29./30. Mai. Der letzte Spieltag in der Challenge League ist auf den Freitag, 28. Mai, anberaumt.

In der Woche danach stehen die Barrage-Spiele zwischen dem Zweitletzten der Super League und dem Zweiten der Challenge League auf dem Programm. Das Hinspiel findet voraussichtlich am Dienstag, 1. Juni, statt, das Rückspiel am Freitag, 4. Juni.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
14
11
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
14
12
27
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
14
7
25
4
FC Basel
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
14
-1
22
6
FC Sion
FC Sion
14
3
20
7
FC Luzern
FC Luzern
14
4
18
8
FC Zürich
FC Zürich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
14
-9
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
