Die Zuständigen der Swiss Football League haben die Eckdaten für die nächste Saison in der Super League und in der Challenge League festgelegt. Die Meisterschaft in den beiden Klassen beginnt am letzten Juli-Wochenende (24.- bis 26.) – also nur eine Woche nach dem Final der Weltmeisterschaft am 19. Juli.
Die Winterpause in der Super League dauert vier Wochen. Sie startet am 20. Dezember 2026 und endet am 16. Januar 2027. In der Challenge League ruht der Spielbetrieb eine Woche länger.
Zu Ende geht die Meisterschaft in der Super League in der Relegation Group am Donnerstag, 27. Mai, in der Championship Group am Samstag oder Sonntag, 29./30. Mai. Der letzte Spieltag in der Challenge League ist auf den Freitag, 28. Mai, anberaumt.
In der Woche danach stehen die Barrage-Spiele zwischen dem Zweitletzten der Super League und dem Zweiten der Challenge League auf dem Programm. Das Hinspiel findet voraussichtlich am Dienstag, 1. Juni, statt, das Rückspiel am Freitag, 4. Juni.
