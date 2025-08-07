Plötzlich wirds hitzig im St. Jakob-Park. Nach einem Penalty-Entscheid für Basel kommts zu einem Handgemenge, Edimilson Fernandes fliegt nach einer Ohrfeige vom Platz. Doch was zu reden gibt, ist eine mögliche Abseitsposition von Xherdan Shaqiri zuvor.

Hätte es den FCB-Penalty gar nicht geben dürfen?

1/4 Das TV-Bild wirft Fragen auf: Stand hier Shaqiri (oben auf der weissen Linie) im Abseits? Foto: Screenshot SRF

Darum gehts Hands im YB-Strafraum führt zu Penalty und Auseinandersetzung zwischen Spielern

Mögliche Abseitsposition von Shaqiri bei der Szene nicht vom VAR überprüft

Edimilson Fernandes verteilt eine Ohrfeige während der Auseinandersetzung nach etwa 60 Minuten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nach rund einer Stunde wirds im Strafraum von YB hitzig. Die Berner und Basler geraten aneinander, Edimilson Fernandes lässt sich gar zu einer Ohrfeige hinreissen. Der Star-Neuzugang von YB verursachte kurz zuvor einen Penalty, da ihm ein Hacken-Ablenker von Xherdan Shaqiri an die Hand fliegt. Der Entscheid ist korrekt. Es gibt jedoch ein Aber – ein grosses Aber.

War der Superstar der Bebbi bei der Szene im Abseits? TV-Bilder lassen vermuten, dass es sich tatsächlich um eine Offsideposition gehandelt hat, als der Ball zu Shaqiri gespielt wurde. Vom VAR kommt keine Meldung zu Schiedsrichter Luca Cibelli, weshalb auf dem Feld keinerlei Diskussionen darüber geführt werden. Hätte der VAR eine Abseitsposition gesehen und gemeldet, wäre eine Überprüfung auf Penalty überflüssig geworden.

Die Rote Karte für Fernandes hätte übrigens auch dann Bestand gehabt, wenn der Videoassistent Shaqiris Abseitsposition gemeldet hätte, da es sich um eine Tätlichkeit handelt.