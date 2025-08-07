DE
FCB-Captain Shaqiri trifft gegen YB doppelt
Highlights jetzt im Video:FCB-Captain Shaqiri trifft gegen YB doppelt

Mögliches Abseits von Shaqiri
Hätte es den FCB-Penalty gar nicht geben dürfen?

Plötzlich wirds hitzig im St. Jakob-Park. Nach einem Penalty-Entscheid für Basel kommts zu einem Handgemenge, Edimilson Fernandes fliegt nach einer Ohrfeige vom Platz. Doch was zu reden gibt, ist eine mögliche Abseitsposition von Xherdan Shaqiri zuvor.
Das TV-Bild wirft Fragen auf: Stand hier Shaqiri (oben auf der weissen Linie) im Abseits?
Darum gehts

  • Hands im YB-Strafraum führt zu Penalty und Auseinandersetzung zwischen Spielern
  • Mögliche Abseitsposition von Shaqiri bei der Szene nicht vom VAR überprüft
  • Edimilson Fernandes verteilt eine Ohrfeige während der Auseinandersetzung nach etwa 60 Minuten
Nach rund einer Stunde wirds im Strafraum von YB hitzig. Die Berner und Basler geraten aneinander, Edimilson Fernandes lässt sich gar zu einer Ohrfeige hinreissen. Der Star-Neuzugang von YB verursachte kurz zuvor einen Penalty, da ihm ein Hacken-Ablenker von Xherdan Shaqiri an die Hand fliegt. Der Entscheid ist korrekt. Es gibt jedoch ein Aber – ein grosses Aber.

War der Superstar der Bebbi bei der Szene im Abseits? TV-Bilder lassen vermuten, dass es sich tatsächlich um eine Offsideposition gehandelt hat, als der Ball zu Shaqiri gespielt wurde. Vom VAR kommt keine Meldung zu Schiedsrichter Luca Cibelli, weshalb auf dem Feld keinerlei Diskussionen darüber geführt werden. Hätte der VAR eine Abseitsposition gesehen und gemeldet, wäre eine Überprüfung auf Penalty überflüssig geworden.

Die Rote Karte für Fernandes hätte übrigens auch dann Bestand gehabt, wenn der Videoassistent Shaqiris Abseitsposition gemeldet hätte, da es sich um eine Tätlichkeit handelt.

