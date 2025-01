Nachwuchsspieler des Jahres – Ardon Jashari

Daniel Dos Santos, Franck Surdez und Ardon Jashari sind nominiert. Wenig überraschend macht Ex-FCL-Spieler Ardon Jashari das Rennen. Der Luzerner ist im Sommer zum belgischen Spitzenklub Brügge gewechselt und mittlerweile unverzichtbare Stammkraft. Brügge ist seit 16 Spielen – wettbewerbsübergreifend – unbezwungen. Grossen Anteil daran hat der Schweizer, der seinen Marktwert schon auf 11 Millionen Euro steigern konnte ​​​​(mehr dazu hier).​​​​ Im Oktober wurde er zum besten Brügge-Spieler des Monats ausgezeichnet.

Jashari dankt per Video-Botschaft seinem Ex-Trainer und FCL-Coach Mario Frick. Der gibt den Dank zurück: «Ein ausgezeichneter Spieler. Ich wusste bereits am zweiten Tag, dass er ein grosser Spieler wird. Er ist bei Brügge schon Führungsspieler – das überrascht mich nicht. Es ist ein Zwischenschritt. Ich denke, wir werden in bald in einer anderen Liga sehen.»