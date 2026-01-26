DE
Super-League-Spieler der Runde 21
Blick-Leser würdigen Shaqiri-Show im Klassiker

Xherdan Shaqiri (34) ist der Super-League-Spieler der 21. Runde! Mit vier Skorerpunkten führte er den FCB im Klassiker gegen den FC Zürich zum Sieg und erhielt über 50 Prozent der Leser-Stimmen.
Publiziert: vor 11 Minuten
Xherdan Shaqiri ist der Blick-Spieler der 21. Runde.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk

Knapp 1'250 Blick-Leser haben gewählt: Xherdan Shaqiri (34) ist der Super-League-Spieler der Runde 21. Drei Tore – davon eines schöner als das andere – und ein sehenswerter Chip-Assist, überzeugen zahlreiche User – über 50 Prozent der Stimmen gehen an den Basler Zauberzwerg. 

Während Shaqiri die Umfrage dominiert, wird es auf den weiteren Podiumsplätzen etwas enger. Trotz zwei Treffern im Kantonsderby muss sich Thuns Elmin Rastoder (8,8 %) mit dem zweiten Platz begnügen. Auf der untersten Treppchenstufe findet man trotz vier Gegentoren St.Gallen-Schlusmann Lawrence Ati Zigi. Er hat aber knapp 20-mal weniger Stimmen wie «Shaq».

Weitere Stimmen verteilen die Blick-Leser an GC-Lebensversicherung Asp Jensen, Thun-Edeltechniker Imeri oder Servette-Knipser Guillemenot. Die Bonus-Auszeichnung geht übrigens an Cristiano Ronaldo. Wer er ist, muss man wohl niemandem erklären. Er erhält – trotz Saudi-League-Vertrag – eine Stimme der Blick-User für den Spieler der Runde.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
FC Winterthur
20
-32
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
