Blick-Leser würdigen Shaqiri-Show im Klassiker

Xherdan Shaqiri (34) ist der Super-League-Spieler der 21. Runde! Mit vier Skorerpunkten führte er den FCB im Klassiker gegen den FC Zürich zum Sieg und erhielt über 50 Prozent der Leser-Stimmen.

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Knapp 1'250 Blick-Leser haben gewählt: Xherdan Shaqiri (34) ist der Super-League-Spieler der Runde 21. Drei Tore – davon eines schöner als das andere – und ein sehenswerter Chip-Assist, überzeugen zahlreiche User – über 50 Prozent der Stimmen gehen an den Basler Zauberzwerg.

Während Shaqiri die Umfrage dominiert, wird es auf den weiteren Podiumsplätzen etwas enger. Trotz zwei Treffern im Kantonsderby muss sich Thuns Elmin Rastoder (8,8 %) mit dem zweiten Platz begnügen. Auf der untersten Treppchenstufe findet man trotz vier Gegentoren St.Gallen-Schlusmann Lawrence Ati Zigi. Er hat aber knapp 20-mal weniger Stimmen wie «Shaq».

Weitere Stimmen verteilen die Blick-Leser an GC-Lebensversicherung Asp Jensen, Thun-Edeltechniker Imeri oder Servette-Knipser Guillemenot. Die Bonus-Auszeichnung geht übrigens an Cristiano Ronaldo. Wer er ist, muss man wohl niemandem erklären. Er erhält – trotz Saudi-League-Vertrag – eine Stimme der Blick-User für den Spieler der Runde.

