Formstand Servette

Servette konnte seine letzten 5 Ligaspiele alle gewinnen und haben somit die längste aktuelle Siegesserie der Liga inne. Durch dem Sieg gegen den FCZ letzte Woche konnten sie dadurch sogar die Tabellenführung übernehmen, und sich so eine tolle Ausgangslage für den Rest einer Saison schaffen, welche durch viele Hochs und Tiefs geprägt war. Die Genfer werden auch diesmal wieder auf die Power von Kutesa und den Spielwitz von Stevanovic zählen. Mit Platz 1 in der Torschützenliste und Platz 2 in Sachen Vorlagen sind die beiden die Schlüsselfiguren im Genfer Offensivspiel.