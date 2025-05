1/11 Das Remis im Tessin bedeutet für Benito und Co.: keine Champions-League-Quali. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Lugano – YB 1:1

Es ist ein, sagen wir mal, ordentlicher YB-Auftritt im Tessin. Bis zur Pause sehr mau. Danach ein bisschen besser. Diejenigen, welche den Ausgleich einleiten – Ugrinic und Imeri – sind zu wenig lang im Spiel, um benotet zu werden. Also kriegt Jaouen Hadjam für seinen wunderschönen Treffer als einziger Berner Akteur eine 5. Ungenügend sind einige, weil sie den Vorwurf der Unsichtbarkeit bis zum Schluss nie ganz entkräften können. Goalie Keller macht seinen Patzer bei Koutsias' Tor mit einigen Paraden wett und rettet sich auf eine 4. Bei Lugano sind einige stark. Allen voran das Griechenduo Papadopoulos und Koutsias. Ungenügend? Keiner.

3:02 Lugano – YB 1:1: Hadjam-Hammer reicht YB nicht zum Vize-Meistertitel

Notenschlüssel 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

Basel – Luzern 4:0

Vor Anpfiff der Partie zwischen dem FCB und dem FCL stehen die Basler Spieler für Taulant Xhaka Spalier. In den 90 Minuten danach tun das die Luzerner. Es ist ein ganz bescheidener Auftritt der Frick-Truppe beim 0:4 im St. Jakob-Park. Alle elf benoteten Innerschweizer fallen durch. Einen ganz schwachen Tag ziehen Captain Pius Dorn und Aushilfsverteidiger Tyson Owusu ein. Beim FCB heisst der beste Mann einmal mehr Xherdan Shaqiri, der seine Skorerpunkte 39 und 40 in dieser Super-League-Saison sammelt. Ebenfalls richtig stark: Flügel Philip Otele und Aussenverteidiger Anton Kade.

3:33 Basel – Luzern 4:0: Der FCB beendet Meister-Saison mit einer Offensiv-Gala

Servette – Lausanne 3:3

Knapp 18’000 Zuschauer erleben im Stade de Genève ein Spektakel, weil die Abwehrreihen von Servette und Lausanne einem Hühnerhaufen gleichen. Sinnbild ist der zweite Treffer der Genfer, der via Lausanne-Goalie Letica hinter der Linie landet. Für die «Auszeichnung» zum schlechtesten Spieler aber reicht die Slapstick-Aktion nicht, weil Dereck Kutesa einen noch schwächeren Abend erwischt. Rein gar nichts bringt der Mann, der in der nächsten Saison in Griechenland für AEK spielen wird, auf die Reihe. Der beste Mann auf dem Feld trägt ebenfalls granatrot und ist bei Servette schon jetzt eine lebende Legende. Miroslav Stevanovic. Dass ein Mann seiner Klasse derart lang in der Schweiz spielt, ist ein Geschenk für die Super League. 303 Pflichtspiele hat der Bosnier für Servette absolviert. So gut wie in dieser Saison aber war er noch nie. 14 Tore und 10 Assists sprechen für sich. Gegen Lausanne trifft er nach einer halben Stunde herrlich zur Führung.

3:29 Servette – Lausanne 3:3: Hacken-Tor rettet Lausanne in wildem Léman-Derby einen Punkt