Kobel adelt Hitz

Mit 37 Jahren darf sich Marwin Hitz zum ersten Mal Schweizer Meister nennen. Gratulationen für den FCB-Goalie gibt es auch von einem ehemaligen Kontrahenten und Teamkollegen. «Ich freue mich sehr für Marwin. Er hat sich nach diesem Titelgewinn gesehnt», sagt Nati-Nummer-1 Gregor Kobel zu Blick. «Vor ihm als Mensch und seiner Leistung während der ganzen Karriere habe ich grossen Respekt. Die Meister-Trophäe mit Basel mag ich ihm sehr gönnen. Das ist grandios für ihn. Er ist ein richtiger Goalie-Fux, eine Figur mit Haltung.»

Prügelknabe Schmid fällt aus

Den April 2024 wird Dominik Schmid nicht so schnell vergessen. Damals prallte der Linksverteidiger auswärts in Lugano kopfvoran in die Bande und musste mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung vom Platz. Drei Wochen später verpasste ihm Goalie Hitz gegen Luzern unfreiwillig ein blaues Auge. Beim Gastspiel in Lausanne (2:3) muss der FCB-Prügelknabe diese Woche wieder heftig einstecken. In der Nachspielzeit kracht der Fricktaler mit Gegenspieler Sow zusammen. Die anschliessende Nacht verbringt er im Spital. Für das Spiel gegen YB fällt Schmid mit einer Gehirnerschütterung und einer leichten Fraktur im Gesichtsbereich aus.

Sion lockt mit Gratis-Eintritt

Gewinnt Sion am Samstag zuhause gegen GC, dann ist der Abstiegsdrops gelutscht – und die Walliser wären gerettet. Um im wohl wichtigsten Spiel der Saison nichts dem Zufall zu überlassen, sperrt Sion-Boss Christian Constantin das Tor weit auf. Gratis-Eintritt für alle. 13'500 Zuschauer sind zugelassen. Gut möglich, dass die Hütte aus allen Nähten platzen wird.

Beloko vor FCL-Abgang

FCL-Puncher Nicky Beloko (25) war einst auf der Pikettliste für die Nati, nun läuft sein Vertrag in Luzern aus. Aber bei der Niederlage in Bern ist er einer der Auffälligen. Was passiert mit ihm? Trainer Mario Frick nach der Partie: «Soweit ich weiss, hat er mehrmals einen Vertrag vorgelegt bekommen. Was jetzt seine Entscheidung ist, weiss ich nicht.» Nach Blick-Informationen liebäugelt er mit einem Wechsel. Der FCL bangt um sein Energiebündel.

Fan-Liebling im Gästeblock

Am Dienstag wurde Südkurven-Liebling Mirlind Kryeziu feierlich von den Fans im Letzigrund verabschiedet – am Samstag will der 28-Jährige das Spiel gemeinsam mit den Anhängern schauen. Kryeziu hat sich im Gästeblock des Kybunparks angemeldet und wird mit dem Fanzug von Zürich nach St. Gallen reisen. Dort soll der Noch-FCZ-Verteidiger einen Sieg seines Teams bejubeln, wenn es nach Trainer Ricardo Moniz geht. Denn mit den St. Gallern habe man noch eine Rechnung offen. Die Saisonbilanz gegen die Ostschweizer ist miserabel: Bisher 3 Spiele, 3 Niederlagen und 8 Gegentore.

Stanic sorgt für die Musik

Konrad Faber outet sich vor dem Spiel gegen den FCZ als Gute-Laune-Bär in der Kabine. Er trällere gerne mal ein deutsches Kinderlied, so der FCSG-Verteidiger. «Milli und Molly, die beiden Kühe» sei eines seiner Lieblingssongs. Für die Musik in der Garderobe aber sorgt Verteidigerkollege Jozo Stanic. Dessen Geschmack sei breit gefächert, verrät Faber. Auf die Frage, wie er gegen den FCZ auf dem Platz für die Musik sorgen wolle, antwortet der 27-Jährige: «In dem wir Vollgas geben.» Darüber würden sich auch die über 19'000 Zuschauer nicht beklagen, die ans Spiel kommen werden.