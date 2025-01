1/6 Freude beim FCZ: Samuel Ballet und Bledian Krasniqi melden sich wieder einsatzbereit. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Auf einen Blick FCZ und FCL treffen aufeinander, wichtige Spieler kehren zurück

Scouts beobachten Lausanne-Talent Alvyn Sanches, Newcastle zeigt Interesse

Zwei wichtige Rückkehrer beim FCZ

«Es wird ein Schlüsselspiel, es fehlen nur zwei Punkte bis ganz oben», sagt FCZ-Trainer Ricardo Moniz vor dem Duell gegen den FC Luzern. Die jungen Wilden, die beim Sieg gegen Yverdon geglänzt haben, kriegen eine Einsatzgarantie: Verteidiger Daniel Denoon (20) und Cheveyo Tsawa (18) im Mittelfeld. Zudem kann Moniz am Sonntag in der Offensive aus dem Vollen schöpfen. Bledian Krasniqi (23) und Samuel Ballet (23) melden sich nach wochenlanger Verletzungspause wieder einsatzbereit für das Spiel in der Innerschweiz.

Neues Bier und neuer Rasen

Der FC Basel lädt am Sonntag zum ersten Heimspiel des Jahres gegen den FC Sion. Dabei hofft Trainer Fabio Celestini auf eine Bestätigung der starken Leistung aus dem Lugano-Spiel – «wir wissen, dass wir das können, es ist alles nur Kopfsache. Ich erwarte dieses Niveau, diese Leistung – nichts weniger.» Im Joggeli gibt es zudem mehrere Neuheiten im 2025. Zum einen fliesst anstelle des bisherigen Feldschlösschen-Biers «1876» neu, ebenfalls von Feldschlösschen, «Helvetic» aus den Zapfhähnen. Und: Auf die FCB-Stars wartet ein nigelnagelneuer Rasen.

Scout-Andrang wegen Sanches

In Lausanne muss man an Spieltagen mittlerweile mehr Scouts als Journalisten akkreditieren – zumindest fast. Der erste Name auf den Notizblöcken der Scouts aus England, Frankreich, Italien und Deutschland ist natürlich: Das Schweizer Toptalent Alvyn Sanches (21). Sein Name wird seit einigen Tagen stark mit Newcastle in Verbindung gebracht. Laut mehreren Quellen sollen die Engländer bereit sein, bereits im Winter aktiv zu werden und den Mittelfeldspieler direkt an Lausanne-Sport auszuleihen, damit er die Saison dort beenden kann.

Auch die Situation von Karlo Letica wird von den Scouts genau beobachtet, da der kroatische Torhüter bei Lausanne am Ende seines Vertrags steht. Zudem stehen Kaly Sène, Karim Sow und Antoine Bernede ebenfalls im Fokus. Der Preis des aktuellen Erfolgs.

Contini zurück an alter Wirkungsstätte

Am 25. Mai 2023 stand Giorgio Contini das letzte Mal im Letzigrund an der Seitenlinie bei einem Super-League-Spiel. Mit einem 2:2 gegen St. Gallen hat der 51-Jährige sich damals als GC-Coach aus Zürich verabschiedet. So richtig gerne schaut Contini nicht auf die GC-Zeit zurück – die Zusammenarbeit mit den damaligen chinesischen Investoren scheinen fast eine Art Trauma hinterlassen zu haben.

Bei seiner ersten Medienkonferenz als YB-Trainer stichelte er gleich mehrmals gegen seinen Ex-Klub. Etwa, wenn es um Kompetenzen in der Führungsetage oder die vielen Sprachen in der Garderobe ging. Inzwischen sind nur noch eine Handvoll GC-Spieler aus Continis Zeiten dabei, Captain Amir Abrashi, Justin Hammel, Giotto Morandi, Tsiy Ndenge oder Ayumu Seko könnten das Hopper-Trauma des Ex-Trainers allerdings vergrössern. Gewinnt YB auch am Samstagabend nicht im Letzigrund, darf man bereits von einem Fehlstart sprechen.

Defensiv-Sorgen bei GC-Oral

Vom Blick wurde er zum Hoffnungsträger der Grasshoppers für die Rückrunde erklärt. Doch nun fehlt Linksverteidiger Noah Persson GC, der im letzten Spiel in der Vorrunde das entscheidende Goal gegen den FC Basel gemacht hat, am Samstag im Spiel gegen den Schweizer Meister. «Er wird es nicht schaffen», sagt Trainer Oral vor dem Spiel. Pascal Schürpf, der in dieser Saison notgedrungen auch schon hinten links spielte, wird ebenfalls nicht dabei sein. So muss GC seine Abwehr umbauen. Auch der gesperrte Saulo Decarli fehlt.

FCL-Star hat mit dem FCZ eine Rechnung offen

Gekommen ist Sinan Karweina (25) im Sommer als Luzerner Sturmhoffnung. Und er schlug sofort ein. Allerdings fiel er auch ziemlich schnell aus. Schon in seinem sechsten Spiel in Blau-Weiss im Letzigrund gegen den FCZ musste er aufgrund einer Muskelverletzung früh runter. Und fiel bis Weihnachten aus. Jetzt ist er wieder zurück. Gegen Lausanne kam er schon zu einem Kurzeinsatz. Gut möglich, dass Luzern-Coach Mario Frick (50) aber nicht länger auf den wirbligen Deutschen verzichten will und ihn ausgerechnet gegen den FCZ von Anfang an bringt. Die beste Gelegenheit für Karweina, die schlechte Erfahrung vom Spätsommer gegen die Stadtzürcher, vergessen zu machen.

Sions Star-Russe soll endlich abliefern

Am Rande der Vorstellung von Federico Barba (31), dem neuen Innenverteidiger des FC Sion, äusserte sich Sion-Trainer Didier Tholot auch zum Fall Anton Mirantschuk. Zwar war die erste Saisonhälfte des Russen enttäuschend, aber es gab mildernde Umstände: Er musste sich an eine neue Liga, ein neues Land und eine neue Kultur gewöhnen und war Ende des Jahres verletzt. Doch jetzt gibt es keine Gründe mehr, warum er nicht leistungsfähig sein sollte – was er bisher offensichtlich nicht ist. «Was er derzeit zeigt, reicht mir nicht», erklärte der Trainer des FC Sion. Technisch? Von der Einstellung her? «Insgesamt. Er muss mehr leisten.» Gleich deutlich ist die Meinung von Sportchef Barthélémy Constantin: «Wir erwarten mehr von ihm, wir würden alle gerne den Anton sehen, wie er bei Lokomotive Moskau war.»

Yverdon setzt auf die jungen Fans

Als kleinster Klub der Super League geht Yverdon seinen eigenen Weg. Am Samstag sollte das Stade Municipal beim Spiel gegen Servette gut gefüllt sein. Das ist aber bei Weitem nicht immer der Fall. Deshalb versucht der Klub im Norden des Waadtlands mit neuen Massnahmen, um seinen Schnitt zu erhöhen. So haben die Verantwortlichen in diesen Wochen verschiedene Klubs in der Region besucht. Und den Junioren und allen anderen Mitgliedern dieser Vereine bieten sie ab sofort ermässigte Preise für ausgewählte Spiele. Ob dieser Weg zu mehr Stadionbesucher führt, wird die Zeit zeigen.