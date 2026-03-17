Mit der heutigen Runde biegt die Liga langsam auf die Zielgerade ein. Noch vier Spieltage, dann wird die Tabelle geteilt. Sowohl der FCSG mit 54 Punkten als auch Lugano mit 49 Zählern haben ihren Platz in der Championship Group bereits auf sicher. Der ganz grosse Angriff auf Thun dürfte für beide kaum mehr realistisch sein, doch nur fünf Punkte trennen die Teams – genug Zündstoff für ein spannendes Duell um Platz zwei.