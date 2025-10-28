DE
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: FC Luzern - Grasshopper Club Zürich (02.11.2025)
FC Luzern
16:30
Grasshopper Club Zürich
FC Luzern
Ab 16:30 Uhr
Vs
Grasshopper Club Zürich
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Super League
FC Luzern - Grasshopper Club Zürich
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
10
7
22
2
FC St. Gallen
10
13
21
3
FC Basel
10
5
18
4
BSC Young Boys
10
-1
17
5
FC Sion
10
3
15
6
FC Luzern
10
1
14
7
FC Lugano
10
-3
13
8
FC Zürich
10
-4
13
9
FC Lausanne-Sport
10
5
12
10
Servette FC
10
-4
11
11
Grasshopper Club Zürich
10
-4
9
12
FC Winterthur
10
-18
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
02. November 2025 um 16:30 Uhr
Stadion
Luzern, Schweiz
Swissporarena
Kapazität
16’490
