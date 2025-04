Ausgangslage

Nachdem sich beide Teams bereits vor dem letzten Spieltag den Platz in der oberen Tabellenhälfte sichern konnten, mussten sie nicht bis zur letzten Minute zittern. Bei Lugano hatte man sogar ein wenig das Gefühl, sie würden sich zurücklehnen aam letzten Spieltag, als sie mit einer offensiv sehr passiven Leistung den Akteuren von Lausanne-Sport noch den Sprung auf den 6., und damit letzten, Championrundenplatz, ermöglichten. Auch die Luzerner kommen mit einer Niederlage in diese Partie. Gegen Servette konnten sie zwar in der 97. Minute noch den vermeintlichen Ausgleich erzielen, jedoch wurde der Treffer später sehr umstritten noch annulliert. Wollen die beiden Teams im Meisterrennen noch etwas reissen ist ein Sieg heute damit also fast schon Pflicht, vor allem im Angesicht eines FC Basel, welcher mit 5 Siegen in Folge auf einer Erfolgswelle reitet.