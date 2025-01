45. Minute: Fazit 1. Halbzeit

Die ersten 45 Minuten zeugten von der Ausgeglichenheit der diesjährigen CSSL Saison. Beide Teams hatten 1-2 gute Gelegenheiten das Score zu eröffnen, wobei Lausanne oft ein wenig wie das bessere Team aussieht. Die Waadtländer machen klar mehr für die Partie, vor allem über die Flügel überlaufen sie die Luzerner Defensive oft. Beim Zuspiel in die Mitte sind die Luzerner aber immer hellwach und lassen dem Lausanne Sturm um Ajdini kaum Raum, ihre spielerischen Fähigkeiten zu entfalten. Das Luzerner Spiel hingegen verliess sich oft auf lange Bälle in die Spitze und auch konnten sie durch Konter die einte oder andere Chance kreieren. Im Grossen und Ganzen bestand Lausanne aber ganz klar den Augentest, konnte aber seine Vorteile nicht in ein Tor ummünzen. Zur Pause stehts 0:0 unentschieden.