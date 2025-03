Formstand FC St.Gallen 1879

Die Formkurve des FC St. Gallen zeigt aktuell klar nach unten. Die Espen konnten aus den letzten fünf Liga-Spielen lediglich einen Sieg verzeichnen, wodurch die heutigen Gäste auf den momentanen 8. Tabellenplatz abrutschten. Das Team rund um Coach Enrico Maassen spielt momentan nicht konstant und kassierte auswärts zuletzt gleich zwei Niederlagen in Folge. Noch ist jedoch nichts verloren, da der Rückstand auf Platz 6 lediglich drei Punkte beträgt. Die St. Galler konnten die Länderspielpause nun nutzen, um sich neu zu sammeln, ehe man wieder die Championship Group des Landes angreifen möchte.

In den nächsten vier Spielen stehen den St. Gallern sogleich vier Mannschaften gegenüber, die sich momentan in den Top 5 befinden. Es ist somit wichtig, schnellstmöglich wieder auf die Erfolgsspur zu kommen.