Lugano kehrt nach langer Durststrecke zum Siegen zurück.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Lugano jubelt wieder. Nach drei Liga-Niederlagen hintereinander haben die Tessiner Winterthur bis zur Schlussphase beinahe mühelos im Griff.

Ein Doppelpack des Griechen Georgios Koutsias (21) setzt das Schlusslicht nach knapp einer Stunde quasi Schachmatt. Zwar gelingt den Gästen in den Schlussminuten noch der Anschluss und um ein Haar sogar noch der Ausgleich. Unter dem Strich ist der Tessiner Sieg aber hochverdient.

Besonders erleichtert ist Matchwinner Koutsias. Schon am Donnerstag erzielte er in der Conference League zwei Tore. Wirklich freuen konnte er sich darüber wegen des Ausscheidens aber nicht. Das ist am Sonntag anders. «Ich bin sehr glücklich, dass ich mit den Toren der Mannschaft helfen konnte in diesem schwierigen Moment», sagt er nach Schlusspfiff zu Blick.

Die Antwort auf Luganos Sturm-Problem?

Mit seinen Liga-Toren Nummer drei und vier hat Koutsias in zehn Partien bereits so oft getroffen wie Kacper Przybylko (31) in 19 Einsätzen. Und Shkelqim Vladi (24; 16 Einsätze/3 Tore) hat er bereits hinter sich gelassen. Gut möglich also, dass Lugano endlich seinen Goalgetter gefunden hat.

«Er ist hungrig. Wir brauchen jemanden vorne, der Tore schiesst, aber auch gegen den Ball unermüdlich arbeitet. Und er macht das gerade sehr gut. Auch wenn er jetzt in die griechische U21-Nati geht, soll er die Batterien aufladen. Denn es folgen danach harte Partien und wir brauchen ihn in Top-Form», meint Renato Steffen (33).

Freude am griechischen U21-Nati-Stürmer hat aber auch Trainer Mattia Croci-Torti (42). «Im August wurde er uns das erste Mal vorgeschlagen. Damals kam der Deal aber nicht zustande. Jetzt sind wir aber umso glücklicher, ihn zu haben», so Crus. Weniger Freude dürften Przybylko und Vladi daran haben, die vorerst wohl nur auf Mini-Einsätze hoffen können.

