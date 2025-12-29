DE
Stürmersuche
Landet ein österreichischer Nationalspieler beim FCB?

Offenbar beschäftigt sich der FC Basel mit einem österreichischen Stürmer, der in 270 Einsätzen 59 Tore in der 1. Bundesliga erzielt hat.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Wechselt Michael Gregoritsch (l.) zum FC Basel?
Foto: AFP

Der FC Basel hat ein Stürmerproblem – und schaut sich entsprechend während der Wintertransferperiode auf dem Markt um. Heisst die Lösung Michael Gregoritsch? Gemäss Transferexperte Sacha Tavolieri beschäftigt sich der amtierende Schweizer Meister mit dem österreichischen Nationalspieler.

Der 31-Jährige steht seit Sommer 2025 in Dänemark bei Bröndby unter Vertrag. Zuvor absolvierte er 270 Partien in der 1. deutschen Bundesliga für Freiburg, Augsburg, Schalke und Hamburg und erzielte dabei 59 Tore. Laut Tavolieri hat der FCB schon Kontakt mit Gregoritsch aufgenommen.

«Noch einmal vier Stürmertore werden in der Rückrunde sicher nicht reichen, um Meister zu werden. Da sind wir zu schwach und müssen etwas machen. Wir werden uns im Winter in der Offensive verstärken», hatte Basels Sportchef Daniel Stucki bereits vor eineinhalb Wochen angekündigt.

