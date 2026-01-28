DE
FR
Abonnieren

Stürmer unterschreibt bis 2030
St. Gallen holt kroatischen U-Nationalspieler

Mittelstürmer Antonio Verinac wechselt ablösefrei vom VfB Lübeck aus der der deutschen Regionalliga Nord zum FC St. Gallen. Der deutsch-kroatische Doppelbürger unterschreibt einen Vertrag bis 2030 bei den Espen.
Publiziert: 10:49 Uhr
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
Kommentieren
Neuer Mann für den FC St. Gallen: Antonio Verinac stösst zu den Espen.
Foto: MANUEL EICHMANN

Antonio Verinac wechselt zum FC St. Gallen. Der 21-Jährige kommt vom VfB Lübeck, wo er in der laufenden Saison in 23 Pflichtspielen zum Einsatz kam. Dabei erzielte er 14 Tore und bereitete zwei Treffer vor. 2024/2025 lief der kroatische U-Nationalspieler noch für den ETSV Hamburg in der Oberliga Hamburg auf, wo er in 29 Einsätzen mit 26 Toren und 10 Asissts überzeugte. 

Roger Stilz, Sportchef des FC St. Gallen, sagt zum 1,93 Meter grossen Mittelstürmer: «Antonio passt gut zu uns. Er ist ein gradliniger, athletischer und abschlussstarker Stürmer. Seinen Torinstinkt stellt er auch in der aktuellen Saison unter Beweis. Wir sind überzeugt von seinen Qualitäten und werden ihm helfen, bei uns die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen.»

Verinac ist der dritte Mittelstürmer, neben Alessandro Vogt (20) und Diego Besio (19) im Kader des FC St. Gallen.

Noch näher dran am FC St. Gallen

Füge jetzt den FC St. Gallen deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC St. Gallen
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC St. Gallen
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen