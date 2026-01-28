St. Gallen holt kroatischen U-Nationalspieler

Mittelstürmer Antonio Verinac wechselt ablösefrei vom VfB Lübeck aus der der deutschen Regionalliga Nord zum FC St. Gallen. Der deutsch-kroatische Doppelbürger unterschreibt einen Vertrag bis 2030 bei den Espen.

Antonio Verinac wechselt zum FC St. Gallen. Der 21-Jährige kommt vom VfB Lübeck, wo er in der laufenden Saison in 23 Pflichtspielen zum Einsatz kam. Dabei erzielte er 14 Tore und bereitete zwei Treffer vor. 2024/2025 lief der kroatische U-Nationalspieler noch für den ETSV Hamburg in der Oberliga Hamburg auf, wo er in 29 Einsätzen mit 26 Toren und 10 Asissts überzeugte.

Roger Stilz, Sportchef des FC St. Gallen, sagt zum 1,93 Meter grossen Mittelstürmer: «Antonio passt gut zu uns. Er ist ein gradliniger, athletischer und abschlussstarker Stürmer. Seinen Torinstinkt stellt er auch in der aktuellen Saison unter Beweis. Wir sind überzeugt von seinen Qualitäten und werden ihm helfen, bei uns die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen.»

Verinac ist der dritte Mittelstürmer, neben Alessandro Vogt (20) und Diego Besio (19) im Kader des FC St. Gallen.

