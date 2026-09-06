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Shaqiri: «Ich brauche die Mannschaft und sie mich»

Basel gibt zu Hause gegen Lugano die Führung aus der Hand. Innert weniger Minuten drehen die Luganesi das Spiel. Xherdan Shaqiri, Nicolas Vouilloz und Uran Bislimi sprechen im Interview über die Partie.
Publiziert: vor 44 Minuten
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Lucas WerderReporter Fussball
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
6
13
18
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Lugano
FC Lugano
FC Basel
FC Basel
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