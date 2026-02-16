Julian SigristRedaktor Sport
Nur ein Super-League-Spieler hat am vergangenen Wochenende die Bestnote 6 von Blick erhalten: Miroslav Stevanovic (35). Der Servette-Angreifer rettet seinem Team im Léman-Derby gegen Lausanne (3:3) mit zwei Toren und einer Vorlage einen Punkt.
Highlights im Video:Stevanovic lässt Genfer in Unterzahl spät jubeln
Hinter Stevanovic wird 29-mal die zweithöchste Note 5 vergeben. Unter anderem an Matteo di Giusto (FCL) und Alvyn Sanches (YB), die je ein Tor und einen Assist verbuchen, sowie Thun-Goalie Niklas Steffen, dessen Team als einziges zu null gewinnt.
Kann einer von ihnen Stevanovic die Auszeichnung zum Spieler der Runde streitig machen? Oder hat diese jemand ganz anderes verdient? Schreib deinen Favoriten in das Feld unten.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
24
15
43
3
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
24
-39
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde