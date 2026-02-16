DE
FR
Abonnieren

Stimme jetzt ab
Wer ist dein Super-League-Spieler des Wochenendes?

Miroslav Stevanovic rettet Servette gegen Lausanne einen Punkt – von Blick gibts die Note 6. Ist er auch dein Super-League-Spieler der 25. Runde? Stimme jetzt ab.
Publiziert: 09:52 Uhr
Kommentieren
1/2
Miroslav Stevanovic (l.) sichert Servette mit drei Torbeteiligungen einen Punkt.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Nur ein Super-League-Spieler hat am vergangenen Wochenende die Bestnote 6 von Blick erhalten: Miroslav Stevanovic (35). Der Servette-Angreifer rettet seinem Team im Léman-Derby gegen Lausanne (3:3) mit zwei Toren und einer Vorlage einen Punkt.

Stevanovic lässt Genfer in Unterzahl spät jubeln
3:24
Highlights im Video:Stevanovic lässt Genfer in Unterzahl spät jubeln

Hinter Stevanovic wird 29-mal die zweithöchste Note 5 vergeben. Unter anderem an Matteo di Giusto (FCL) und Alvyn Sanches (YB), die je ein Tor und einen Assist verbuchen, sowie Thun-Goalie Niklas Steffen, dessen Team als einziges zu null gewinnt.

Kann einer von ihnen Stevanovic die Auszeichnung zum Spieler der Runde streitig machen? Oder hat diese jemand ganz anderes verdient? Schreib deinen Favoriten in das Feld unten.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
24
15
43
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
24
-39
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Winterthur
FC Winterthur
FC Sion
FC Sion
FC Lugano
FC Lugano
FC Zürich
FC Zürich
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Basel
FC Basel
FC Luzern
FC Luzern
Servette FC
Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Thun
FC Thun
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        FC Sion
        FC Sion
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Zürich
        FC Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        FC Basel
        FC Basel
        FC Luzern
        FC Luzern
        Servette FC
        Servette FC
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Thun
        FC Thun
        Super League
        Super League