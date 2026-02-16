Miroslav Stevanovic rettet Servette gegen Lausanne einen Punkt – von Blick gibts die Note 6. Ist er auch dein Super-League-Spieler der 25. Runde? Stimme jetzt ab.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Nur ein Super-League-Spieler hat am vergangenen Wochenende die Bestnote 6 von Blick erhalten: Miroslav Stevanovic (35). Der Servette-Angreifer rettet seinem Team im Léman-Derby gegen Lausanne (3:3) mit zwei Toren und einer Vorlage einen Punkt.

3:24 Highlights im Video: Stevanovic lässt Genfer in Unterzahl spät jubeln

Hinter Stevanovic wird 29-mal die zweithöchste Note 5 vergeben. Unter anderem an Matteo di Giusto (FCL) und Alvyn Sanches (YB), die je ein Tor und einen Assist verbuchen, sowie Thun-Goalie Niklas Steffen, dessen Team als einziges zu null gewinnt.

Kann einer von ihnen Stevanovic die Auszeichnung zum Spieler der Runde streitig machen? Oder hat diese jemand ganz anderes verdient? Schreib deinen Favoriten in das Feld unten.

