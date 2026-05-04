Fünf Spieler sind in der 35. Runde der Super League besonders herausgestochen. Wer ist dein Favorit? Stimme jetzt ab.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Eine historische Super-League-Runde ist Geschichte. Für einmal haben die Thuner – die neuen Champions – aber nicht überzeugt. Wer ist für dich der Spieler der Runde?

Luganos Renato Steffen zeigt konstant guten Leistungen. So auch am Sonntag gegen YB, wo er per Kopf den Siegtreffer erzielt und sich dabei die Blick-Note 5 abholt.

Sion verhilft Thun mit seinem 3:0-Sieg über St. Gallen zum Meistertitel. Dabei sticht Benjamin Kololli (33) mit einem sehenswerten Hacken-Tor zum 1:0 und seiner Vorlage zum 3:0 besonders heraus. Auch er holt sich dafür die Note 5 ab.

Basel-Star Methinho (23) leitet mit einem präzisen Pass den Siegtreffer gegen Thun ein. Zuvor glich er die Partie mit einem wunderschönen Tor aus der Distanz aus. Für diese Leistung gabs von Blick bereits die Bestnote.

Das Goalie-Chaos beim FCZ hat Schlussmann Silas Huber (20) ganz offensichtlich nicht verunsichert. Gegen Winterthur liefert der Youngster eine beeindruckende Partie ab und bewahrt sein Team mit mehreren Paraden vor einer Niederlage.

Beim 3:1-Sieg gegen Lausanne schnürt Andrei Vasovic (18) einen Doppelpack. Und was für einen: Den ersten Treffer erzielt der 18-Jährige per Volley. Beim zweiten bleibt er nach einem Konter cool und lupft den Ball locker über Torhüter Letica. Dafür bekommt er die Note 6.

Jetzt liegt es an dir zu bestimmen, wer am meisten überzeugt hat. Stimme hier ab:

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