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Wer ist dein Super-League-Spieler der Runde?

Fünf Spieler sind in der 35. Runde der Super League besonders herausgestochen. Wer ist dein Favorit? Stimme jetzt ab.
Publiziert: 04.05.2026 um 11:25 Uhr
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Renato Steffen feiert seinen Siegtreffer gegen YB.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Eine historische Super-League-Runde ist Geschichte. Für einmal haben die Thuner – die neuen Champions – aber nicht überzeugt. Wer ist für dich der Spieler der Runde?

Luganos Renato Steffen zeigt konstant guten Leistungen. So auch am Sonntag gegen YB, wo er per Kopf den Siegtreffer erzielt und sich dabei die Blick-Note 5 abholt.

Sion verhilft Thun mit seinem 3:0-Sieg über St. Gallen zum Meistertitel. Dabei sticht Benjamin Kololli (33) mit einem sehenswerten Hacken-Tor zum 1:0 und seiner Vorlage zum 3:0 besonders heraus. Auch er holt sich dafür die Note 5 ab.

Basel-Star Methinho (23) leitet mit einem präzisen Pass den Siegtreffer gegen Thun ein. Zuvor glich er die Partie mit einem wunderschönen Tor aus der Distanz aus. Für diese Leistung gabs von Blick bereits die Bestnote. 

Das Goalie-Chaos beim FCZ hat Schlussmann Silas Huber (20) ganz offensichtlich nicht verunsichert. Gegen Winterthur liefert der Youngster eine beeindruckende Partie ab und bewahrt sein Team mit mehreren Paraden vor einer Niederlage. 

Beim 3:1-Sieg gegen Lausanne schnürt Andrei Vasovic (18) einen Doppelpack. Und was für einen: Den ersten Treffer erzielt der 18-Jährige per Volley. Beim zweiten bleibt er nach einem Konter cool und lupft den Ball locker über Torhüter Letica. Dafür bekommt er die Note 6.

Jetzt liegt es an dir zu bestimmen, wer am meisten überzeugt hat. Stimme hier ab:

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg
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FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
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FC Zürich
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FC Luzern
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Servette FC
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      FC Zürich
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