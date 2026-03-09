DE
Wer ist dein Spieler der Super-League-Runde?

Zwei Doppelpacks und ein mögliches Tor des Jahres. Die 29. Super-League-Runde hatte es in sich. Wer war für dich der beste Spieler am letzten Wochenende?
Publiziert: 09:05 Uhr
Matteo Di Giusto (M.) feiert sein Traumtor gegen Lugano.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Blick Sportdesk

Die 29. Runde der Super League ist Geschichte. Dabei sind besonders Luzerns Matteo Di Giusto (26) mit seinem Fallrückziehertor und St. Gallens Chima Okoroji (28) mit einem Doppelpack gegen Basel aufgefallen. Der Luzerner bekommt für seinen Auftritt am Wochenende die Note 5, während der Abwehrspieler von St. Gallen von Blick gar mit der Bestnote belohnt wird.

Auch Servettes Neuzugang Junior Kadile (23) schnürt einen Doppelpack und sichert so den Heimsieg gegen den FCZ. Lausannes Olivier Custodio (31) liefert gegen GC ein Tor und einen Assist, während ein starker Niklas Steffen (25) im Kasten das Berner Derby zugunsten des FC Thun entscheidet. 

Wer hat dich am meisten überzeugt? Gib jetzt deine Stimme ab.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
29
34
68
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
29
-14
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
29
-47
16
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
