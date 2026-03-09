Wer ist dein Spieler der Super-League-Runde?

Zwei Doppelpacks und ein mögliches Tor des Jahres. Die 29. Super-League-Runde hatte es in sich. Wer war für dich der beste Spieler am letzten Wochenende?

Blick Sportdesk

Die 29. Runde der Super League ist Geschichte. Dabei sind besonders Luzerns Matteo Di Giusto (26) mit seinem Fallrückziehertor und St. Gallens Chima Okoroji (28) mit einem Doppelpack gegen Basel aufgefallen. Der Luzerner bekommt für seinen Auftritt am Wochenende die Note 5, während der Abwehrspieler von St. Gallen von Blick gar mit der Bestnote belohnt wird.

Auch Servettes Neuzugang Junior Kadile (23) schnürt einen Doppelpack und sichert so den Heimsieg gegen den FCZ. Lausannes Olivier Custodio (31) liefert gegen GC ein Tor und einen Assist, während ein starker Niklas Steffen (25) im Kasten das Berner Derby zugunsten des FC Thun entscheidet.

Wer hat dich am meisten überzeugt? Gib jetzt deine Stimme ab.

