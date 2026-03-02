DE
FR
Abonnieren

Stimme jetzt ab
Wer ist dein Spieler der 27. Super-League-Runde?

Ein Quintett steht zur Auswahl für den besten Spieler des Wochenendes in der Super League. Wem gibst du deine Stimme?
Publiziert: 09:01 Uhr
Kommentieren
1/6
Die Nominierten für die Wahl zum Spieler der Runde: Giacomo Koloto.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Es ist wieder Zeit für die Wahl des besten Spielers des Wochenendes. Wieder brachten sich viele Kicker in Stellung, 32 Super-League-Profis wurden mit der Note 5 bewertet.

Darunter sind drei Doppelpacker: Alessandro Vogt (21, FCSG), Giacomo Koloto (18, FCB) und Chris Bedia (29, YB). In die Auswahl schaffen es zudem GC-Winterneuzugang Mouhamed El Bachir Ngom (25) mit seiner Robustheit und Zweikampfstärke, sowie Goalie Joël Mall (34), der Servette mit diversen Paraden das 0:0 gegen Sion festhält. Wer ist dein Favorit?

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
FC Lugano
27
11
46
4
FC Basel
FC Basel
27
6
43
5
FC Sion
FC Sion
27
9
41
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
27
3
39
7
FC Luzern
FC Luzern
27
2
33
8
FC Zürich
FC Zürich
27
-14
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
27
-4
30
10
Servette FC
Servette FC
27
-7
29
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
27
-12
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
27
-47
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League