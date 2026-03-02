Wer ist dein Spieler der 27. Super-League-Runde?

Blick Sportdesk
Es ist wieder Zeit für die Wahl des besten Spielers des Wochenendes. Wieder brachten sich viele Kicker in Stellung, 32 Super-League-Profis wurden mit der Note 5 bewertet.
Darunter sind drei Doppelpacker: Alessandro Vogt (21, FCSG), Giacomo Koloto (18, FCB) und Chris Bedia (29, YB). In die Auswahl schaffen es zudem GC-Winterneuzugang Mouhamed El Bachir Ngom (25) mit seiner Robustheit und Zweikampfstärke, sowie Goalie Joël Mall (34), der Servette mit diversen Paraden das 0:0 gegen Sion festhält. Wer ist dein Favorit?
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
27
11
46
4
FC Basel
27
6
43
5
FC Sion
27
9
41
6
BSC Young Boys
27
3
39
7
FC Luzern
27
2
33
8
FC Zürich
27
-14
31
9
FC Lausanne-Sport
27
-4
30
10
Servette FC
27
-7
29
11
Grasshopper Club Zürich
27
-12
24
12
FC Winterthur
27
-47
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde