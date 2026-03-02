Wer ist dein Spieler der 27. Super-League-Runde?

Ein Quintett steht zur Auswahl für den besten Spieler des Wochenendes in der Super League. Wem gibst du deine Stimme?

Blick Sportdesk

Es ist wieder Zeit für die Wahl des besten Spielers des Wochenendes. Wieder brachten sich viele Kicker in Stellung, 32 Super-League-Profis wurden mit der Note 5 bewertet.

Darunter sind drei Doppelpacker: Alessandro Vogt (21, FCSG), Giacomo Koloto (18, FCB) und Chris Bedia (29, YB). In die Auswahl schaffen es zudem GC-Winterneuzugang Mouhamed El Bachir Ngom (25) mit seiner Robustheit und Zweikampfstärke, sowie Goalie Joël Mall (34), der Servette mit diversen Paraden das 0:0 gegen Sion festhält. Wer ist dein Favorit?

