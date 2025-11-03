DE
Welcher Zürcher Klub schiesst sich noch aus dem Tabellenkeller?

Fussballmisere im bevölkerungsstärksten Kanton: Die drei Zürcher Klubs belegen in der Super-League-Tabelle die letzten drei Plätze. Wir stellen die Frage: Welcher Klub schiesst sich aus dem Keller – oder kämpfen alle drei gegen den Abstieg?
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
Anhören
1/5
Lange Gesichter beim FC Zürich: Nach fünf Niederlagen in Folge ist man auf Rang 10 zurückgefallen.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Der FC Zürich auf Rang 10, Stadtrivale GC auf dem Barrage-Platz und der FC Winterthur als Schlusslicht – der Blick auf die Super-League-Tabelle tut aus Zürcher Sicht derzeit weh. Alle Klubs aus dem bevölkerungsmässig grössten Kanton der Schweiz kämpfen Stand jetzt gegen den Abstieg aus der höchsten Spielklasse.

Zugegeben: Bei GC und dem FCW kommt dies wenig überraschend. Beide Teams retteten sich bereits in der letzten Saison nur knapp vor der Relegation. Auch die Auftritte in dieser Spielzeit lassen zu wünschen übrig: Die junge GC-Equipe ist seit Anfang Oktober ohne Sieg und offenbarte zuletzt beim 0:5 in St. Gallen und dem 0:6 in Luzern gar Auflösungserscheinungen. Winterthur musste zwölf Spiele lang auf den ersten Saisonsieg warten – diesen gab es erst nach dem Trainerwechsel von Uli Forte zu Patrick Rahmen am letzten Samstag (4:2 gegen Servette).

Bleibt noch der FCZ: Nach einem Auf und Ab zu Saisonbeginn gingen die letzten fünf Spiele allesamt verloren. Und hinter den Kulissen rumort es gewaltig: Trainer Mitchell van der Gaag musste seinen Posten räumen, die Fans fordern auch den Rauswurf von Sportchef Milos Malenovic. Dieser ist seinerseits noch immer auf der Suche nach einem neuen Trainer – Dennis Hediger ist nur als Interims-Lösung gedacht.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
12
11
28
2
FC Basel
FC Basel
12
7
22
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
-1
19
5
FC Sion
FC Sion
12
3
18
6
FC Luzern
FC Luzern
12
5
17
7
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
4
15
9
Servette FC
Servette FC
12
-4
14
10
FC Zürich
FC Zürich
12
-7
13
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-10
10
12
FC Winterthur
FC Winterthur
12
-19
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
FC Zürich
FC Zürich
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
