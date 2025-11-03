Fussballmisere im bevölkerungsstärksten Kanton: Die drei Zürcher Klubs belegen in der Super-League-Tabelle die letzten drei Plätze. Wir stellen die Frage: Welcher Klub schiesst sich aus dem Keller – oder kämpfen alle drei gegen den Abstieg?

1/5 Lange Gesichter beim FC Zürich: Nach fünf Niederlagen in Folge ist man auf Rang 10 zurückgefallen. Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der FC Zürich auf Rang 10, Stadtrivale GC auf dem Barrage-Platz und der FC Winterthur als Schlusslicht – der Blick auf die Super-League-Tabelle tut aus Zürcher Sicht derzeit weh. Alle Klubs aus dem bevölkerungsmässig grössten Kanton der Schweiz kämpfen Stand jetzt gegen den Abstieg aus der höchsten Spielklasse.

Zugegeben: Bei GC und dem FCW kommt dies wenig überraschend. Beide Teams retteten sich bereits in der letzten Saison nur knapp vor der Relegation. Auch die Auftritte in dieser Spielzeit lassen zu wünschen übrig: Die junge GC-Equipe ist seit Anfang Oktober ohne Sieg und offenbarte zuletzt beim 0:5 in St. Gallen und dem 0:6 in Luzern gar Auflösungserscheinungen. Winterthur musste zwölf Spiele lang auf den ersten Saisonsieg warten – diesen gab es erst nach dem Trainerwechsel von Uli Forte zu Patrick Rahmen am letzten Samstag (4:2 gegen Servette).

Bleibt noch der FCZ: Nach einem Auf und Ab zu Saisonbeginn gingen die letzten fünf Spiele allesamt verloren. Und hinter den Kulissen rumort es gewaltig: Trainer Mitchell van der Gaag musste seinen Posten räumen, die Fans fordern auch den Rauswurf von Sportchef Milos Malenovic. Dieser ist seinerseits noch immer auf der Suche nach einem neuen Trainer – Dennis Hediger ist nur als Interims-Lösung gedacht.