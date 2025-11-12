DE
Foto: Pius Koller

Trainersuche beim FCZ harzt – brauchts einen anderen als Hediger?

Drei Wochen nach der Entlassung von Mitchell van der Gaag hat der FC Zürich noch immer keinen Nachfolger präsentiert. Dennis Hediger leitet die Geschicke weiterhin ad interim – und wir stellen die Frage: Braucht der FCZ überhaupt einen neuen Trainer?
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Ende Oktober kam es beim FC Zürich zum Trainerknall: Übungsleiter Mitchell van der Gaag, im Sommer noch als Wunschlösung präsentiert, wurde nach einem mässigen Saisonstart entlassen. FCZ-Präsident Ancillo Canepa hat inzwischen bereits mehrfach angekündigt, einen neuen Trainer zu suchen. Bis einer gefunden ist, soll Dennis Hediger die Geschicke bei den Zürchern interimistisch leiten. Als Langzeitlösung wurde Hediger stets verneint im Verein.

Nur: Knapp drei Wochen und vier Spiele später ist Hediger noch immer im Amt. Die Trainersuche beim FC Zürich scheint zu harzen: André Breitenreiter, FCZ-Meistertrainer von 2022, sagte früh ab und eine Schweizer Lösung scheint aufgrund der Unruhen im Verein sowie dem mächtigen Sportchef Milos Malenovic aktuell schwierig zu realisieren. Dennoch gibt sich Alex Frei im Blick-Podcast «Forza! XXL» optimistisch: «Du wirst immer einen Trainer finden.»

Am Samstag gab es immerhin den ersten Sieg unter der Ägide von Hediger und man betont den Aufwärtstrend seit der Entlassung von Van der Gaag. Weshalb sich die Frage stellt: Braucht der FCZ überhaupt einen neuen Trainer?

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
