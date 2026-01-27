DE
Lichtsteiner ist neuer FCB-Coach – kommt das gut?

Stephan Lichtsteiner ist neuer FCB-Trainer. Wird sein Engagement in Basel ein Erfolg? Teil uns deine Meinung mit.
Publiziert: 10:10 Uhr
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Kommentieren
Wird Stephan Lichtsteiners Trainer-Engagement beim FC Basel ein Erfolg?
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Stephan Lichtsteiner (42) ist der Nachfolger von Ludovic Magnin (46) auf der Trainerbank beim FC Basel. 

Der ehemalige Nati-Captain kann auf eine grosse internationale Erfahrung als Spieler zurückgreifen. Als Coach war er bisher aber nur als Juniorentrainer beim FCB und beim FC Wettswil-Bonstetten in der vierthöchsten Liga aktiv. 

Wird Lichtsteiner für den amtierenden Meister zum Glücksgriff? Oder geht der Schuss nach hinten los? Gib jetzt deine Stimme im Voting ab.

