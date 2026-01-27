Stephan Lichtsteiner (42) ist der Nachfolger von Ludovic Magnin (46) auf der Trainerbank beim FC Basel.
Der ehemalige Nati-Captain kann auf eine grosse internationale Erfahrung als Spieler zurückgreifen. Als Coach war er bisher aber nur als Juniorentrainer beim FCB und beim FC Wettswil-Bonstetten in der vierthöchsten Liga aktiv.
Wird Lichtsteiner für den amtierenden Meister zum Glücksgriff? Oder geht der Schuss nach hinten los? Gib jetzt deine Stimme im Voting ab.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
20
-32
10