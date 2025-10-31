DE
Spycher über Contini-Aus
«Wir haben keine Entwicklung mehr gesehen»

Christoph Spycher, Chief Sports bei YB, begründet im Video die Entlassung von Giorgio Contini.
Publiziert: vor 32 Minuten
Aktualisiert: vor 1 Minute
Die Highlights des 11. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
