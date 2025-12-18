Kommt es am Freitag zum Malenovic-Knall?

Mehrere Blick-Quellen berichten, der FCZ erwäge, sich vom umstrittenen Sportchef Milos Malenovic zu trennen. Am Freitagvormittag soll eine Orientierung für die Spieler geplant sein.

Offenbar könnte beim FC Zürich im Sportbereich eine Zäsur bevorstehen. Mehrere Blick-Quellen berichten, der FCZ erwäge, sich vom umstrittenen Sportchef Milos Malenovic zu trennen.

Am Freitagmorgen soll eine Orientierung für die Spieler angesetzt sein. Inhalt der Sitzung: mutmasslich das Dossier Malenovic und offenbar auch die Zukunft von Coach Dennis Hediger. Seitens Zürichs ist auf Anfrage niemand erreichbar für eine Stellungnahme zu diesen brisanten Spekulationen. Völlig überraschend wäre diese Entwicklung nicht, seit Klubchef Ancillo Canepa in einem Blick-Interview Malenovic hart kritisiert hat und quasi eine längere Liste von Fehlern seines leitenden Angestellten veröffentlichte.

Malenovic weder an GV noch Weihnachtsessen anwesend

Die Online-Petition der FCZ-Fans, Milos Malenovic abzusetzen, haben inzwischen über 5100 Anhänger unterschrieben. In Relation zum durchschnittlichen Zuschaueraufkommen im Letzigrund (13’650) ist die Zahl der aktiven Unzufriedenen beträchtlich. An der GV in der vergangenen Woche bekommt die Klubleitung die öffentliche und scharfe Kritik am Sportchef in Form von emotional aufgeladenen Voten zu hören.

An der ungemütlichen GV fehlte Sportchef Malenovic ebenso wie an der FCZ-Weihnachtsfeier. Mehrere Insider haben Blick «von grundlegenden Veränderungen hinter den FCZ-Kulissen» berichtet. Malenovic sei nicht nur optisch spürbar weniger präsent gewesen. Die interne und externe Wahrnehmung hat sich seit dem offenen Interview von Ancillo Canepa zur Personalie des Sportchefs verändert.

«Der Bonus der Lernkurve ist nun vorbei.» Dieser Satz des FCZ-Patrons hallt nach. «Und wenn jemand seine Kompetenzen überschreiten sollte, reagieren wir umgehend. Aber nicht öffentlich, sondern intern, was auch geschehen ist», sagte er im Blick-Interview am 26. November 2025.

Einschuss von 9,5 Millionen Franken

Spätestens seit bekannt ist, dass mit Unternehmer Claudio Cisullo ein neuer, starker Mann in den Klub geholt worden ist und Ancillo sowie Heliane Canepa die jüngsten Fehler der Sportabteilung mit dem Einschuss von 9,5 Millionen aus ihrem Privatvermögen begleichen mussten, hat die Personalie Malenovic täglich an Brisanz und Dynamik zugenommen.

Die sportliche Ausbeute in den letzten zwei Jahren sei «alles andere als zufriedenstellend», sagt Canepa im grossen Blick-Interview vor rund zwei Wochen. Die passablen Auftritte auf dem Rasen in den letzten Wochen sind nur gute Momentaufnahmen, mehr nicht. Im grossen Bild waren sie aus Sicht des Sportchefs eine minimale Resultatkosmetik. Spätestens am Freitag weiss man mehr.