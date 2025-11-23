DE
Sion-Kronig über VAR-Entscheid
«Die Regel mit dem Hands ist einfach nicht klar»

Der FCZ kämpft sich in Sion nach einem Zwei-Tore-Rückstand wieder zurück und erspielt sich im Wallis einen Punkt. Ein VAR-Penalty gibt dabei zu reden. Jan Kronig meint dazu im Blick-Interview: «Die Regel mit dem Hands ist einfach nicht klar.»
Publiziert: 18:36 Uhr
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball
