Luganos Top-Torschütze wird durch Verletzung zum Maskenmann

Kevin Behrens muss seinen Torriecher neu justieren. Luganos Stürmer hat sich beim Sieg gegen den FCZ verletzt.

1/4 Kevin Behrens (vorne, hier im Duell mit Lindrit Kamberi) hat sich im Spiel gegen den FCZ an der Nase verletzt. Foto: keystone-sda.ch

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Luganos 1:0-Sieg am vergangenen Samstag gegen den FC Zürich endete für Kevin Behrens offenbar schmerzhaft. Wie die Tessiner am Mittwoch mitteilen, hat der 34-Jährige in der Schlussphase jener Partie bei einem Zusammenstoss einen Nasenbeinbruch erlitten.

Der Deutsche ist mit drei Saisongoals Luganos bester Torschütze in der Super League. Nach Durchführung der entsprechenden Tests wird für Behrens eine Schutzmaske angefertigt, damit er bald wieder ins Training einsteigen kann.

Darüber, wie lange der Stürmer konkret ausfällt, verliert der Meisterschaftssiebte kein Wort. Am kommenden Sonntag steht für Lugano das Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten Servette an.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.