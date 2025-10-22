DE
FR
Abonnieren
Zwei Glanztaten vor Ende – Von Ballmoos hält Lugano-Sieg fest
4:12
Highlights im Video:Zwei Glanztaten vor Ende – Von Ballmoos hält Lugano-Sieg fest

Sieg gegen FCZ hat Spuren hinterlassen
Luganos Top-Torschütze wird durch Verletzung zum Maskenmann

Kevin Behrens muss seinen Torriecher neu justieren. Luganos Stürmer hat sich beim Sieg gegen den FCZ verletzt.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Kevin Behrens (vorne, hier im Duell mit Lindrit Kamberi) hat sich im Spiel gegen den FCZ an der Nase verletzt.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Luganos 1:0-Sieg am vergangenen Samstag gegen den FC Zürich endete für Kevin Behrens offenbar schmerzhaft. Wie die Tessiner am Mittwoch mitteilen, hat der 34-Jährige in der Schlussphase jener Partie bei einem Zusammenstoss einen Nasenbeinbruch erlitten.

Der Deutsche ist mit drei Saisongoals Luganos bester Torschütze in der Super League. Nach Durchführung der entsprechenden Tests wird für Behrens eine Schutzmaske angefertigt, damit er bald wieder ins Training einsteigen kann. 

Darüber, wie lange der Stürmer konkret ausfällt, verliert der Meisterschaftssiebte kein Wort. Am kommenden Sonntag steht für Lugano das Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten Servette an.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Lugano
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Lugano
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
9
6
19
2
FC Basel
FC Basel
9
9
18
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
8
18
4
FC Sion
FC Sion
9
4
15
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
-2
14
6
FC Luzern
FC Luzern
9
1
13
7
FC Lugano
FC Lugano
9
-2
13
8
FC Zürich
FC Zürich
9
-3
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
1
9
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
1
9
11
Servette FC
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
9
-18
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lugano
        FC Lugano
        Super League
        Super League