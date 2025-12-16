Schlusslicht gegen Leader: Winterthur empfängt in der englischen Woche am Dienstagabend Thun (20.30 Uhr). Doch so klar sind die Vorzeichen nicht. Und Winti-Trainer Rahmen ist gut aufgelegt.

Darum gehts Das sagte FCB-Goalie Hitz – so reagiert Rahmen

Deshalb ist Rahmen zuversichtlich mit dem Schlusslicht

Sven Schoch Reporter Sport

Die News zum Wochenstart

«Spätestens nach der Platzbesichtigung wussten wir, dass es ein schwieriges Spiel werden würde.» Den Rasen-Kommentar des Basler (Green-)Keepers Marwin Hitz vom letzten Spiel auf der Schützenwiese (2:1 für Basel) kontert FCW-Coach Patrick Rahmen mit einem Augenzwinkern: «Der Platz war tief, aber gut bespielbar. Vor einem Jahr war das Terrain im Joggeli in einem viel schlechteren Zustand. Sie vergessen alle schnell.»

Die grosse Frage

Schafft Winti eine Premiere und punktet am 18. Spieltag zum ersten Mal zweimal in Folge? Die Formkurve deutet auf dieses Szenario hin. Unter Patrick Rahmen, am Tag des Duells mit den Berner Oberländern exakt 56 Tage im Amt, gewinnt der Tabellenletzte im Schnitt einen Punkt. Leader Thun hat in den letzten vier Runden dreimal verloren und einen Zähler weniger geholt als der FCW.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben in den letzten Spielen immer besser auf den Platz bekommen, was wir uns schrittweise erarbeitet haben», sagt Winterthurs Trainer Patrick Rahmen über die ansprechenden Auftritte gegen Luzern (3:1), Basel (1:2) und Zürich (2:2). «Wir spielen gut aus der Defensive heraus und lassen uns nicht mehr so sehr zurückdrängen, sondern setzen auch offensiv Akzente. Die Mannschaft glaubt an die eigene Entwicklung und sie weiss, dass die schwierige Tabellensituation nicht innerhalb von wenigen Wochen zu klären ist. Darauf sind alle eingestellt und vorbereitet – auch auf mögliche Rückschläge.»

Mögliche Aufstellung

Kapino; Rohner, Arnold, Durrer, Diaby; Zuffi, Cueni; Golliard, Jankewitz, Maluvunu; Hunziker.

Wer fehlt?

Chiappetta, Lüthi, Schneider, Ulrich (alle verletzt). Burkart (fraglich).

Hast du gewusst, dass...

Beide Teams kommen nach 17 Runden exakt auf die gleiche Prozentzahl beim Ballbesitz: 44,6. Derweil der FCW unter Rahmen wieder etwas mehr Zugriff anpeilt, gehört beim FCT der relativ geringe Ballbesitz zur strategischen Ausrichtung von Lustrinelli: Er verlangt das vertikale Spiel mit schnellen Abschlüssen. Bei den Ballberührungen im Strafraum unterscheiden sich die Teams diametral: Der FCW kommt auf 386 (11. Platz in der Super League), der FCT auf 526 (2.).

Aufgepasst auf

Elias Maluvunu (21) stammt aus der YB-Nachwuchsabteilung. Der Mittelfeldspieler bringt etwas mit, was in der Super League nicht jeder Akteur zu bieten hat: unfassbar viel Speed und eine erstklassige Technik. Spieler seiner Prägung sind gesucht. Gut möglich, dass Winterthur für den Flügel nur eine Zwischenstation ist. Mit fünf Skorerpunkten gehört er beim FCW offensiv zu den auffälligsten Figuren.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:

1. Chiappetta 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Kasami 4,2

3. Maluvunu, Rohner 4,0

Der Schiedsrichter

Mirel Turkes.

Der Gegner

Es gibt Stunk beim FC Thun zwischen den Fans und dem Klub – Kritik also trotz Märchensaison. Hier erscheint das Thun-Inside.

18 Runde

Di., St. Gallen – Sion, 20.30 Uhr

Di., Winterthur – Thun, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – Basel, 20.30 Uhr

Mi., YB – GC, 20.30 Uhr

Mi., FCZ – Lugano, 20.30 Uhr

Spielfrei: Lausanne, Servette (Europacup Lausanne)