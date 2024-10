GC-Trainer Marco Schällibaum wird von der Liga nicht bestraft. Foto: Marc Schumacher

Fussball-Redaktion

Es war einer der Aufreger nach dem Zürcher Derby vom vergangenen Samstag. Der Frust bei GC-Trainer Marco Schällibaum über die 1:2-Niederlage in seinem ersten Zürcher Derby an der Seitenlinie, war richtig gross. Der Trainer-Vulkan fauchte Abfälligkeiten in Richtung FCZ-Trainerbank, Torschütze Antonio Marchesano oder auch FCZ-Sportchef Milos Malenovic sowie Geschäftsführer und Ex-GC-Mitarbeiter Andreas Schmocker. Wie Blick nach dem Derby publik machte, soll der 62-Jährige nach Abpfiff auch den gegnerischen Goalie und Captain Yanick Brecher massiv beleidigt haben – und das vor Schiedsrichter Sandro Schärer. Dieser hielt die Beleidigung in seinem Spielrapport fest.

Am Montag kam dann die Post von der Liga für den GC-Trainer. Der Disziplinarrichter der Swiss Football League eröffnete ein Verfahren gegen Marco Schällibaum. Er erhielt eine Frist, um eine Stellungnahme abzugeben. Eine Sperre käme für den 62-Jährigen zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Die Hoppers befinden sich mit acht Punkten aus zehn Spielen auf dem zweitletzten Platz – und am Samstag wartet das Kellerduell gegen Lausanne-Sport, in dem die Zürcher dringend punkten müssen.

Es fehlen die klaren Tatsachen

Am Donnerstagnachmittag hat die Liga ihr Urteil verkündet: Der GC-Trainer kann aufatmen. Mit dem Vorfall kommt er ungeschoren davon. «Der Richter hat beschlossen, dieses Verfahren einzustellen. Er ist der Ansicht, dass die bekannten Fakten sowie der Schiedsrichterbericht in diesem Fall keine hinreichend klaren Tatsachen erkennen lassen, die eine Disziplinarmassnahme rechtfertigen würden» schreibt die Liga in einer Mitteilung.

Damit können die Hoppers zumindest den Freitag noch ohne ganz Nebengeräusche der Vorbereitung auf das wichtige Duell mit Lausanne (ab 18 Uhr live im Ticker) widmen. Nach Pleiten gegen Winterthur und zuletzt im Derby gegen den FCZ wäre ein Sieg die nächste gute Nachricht für GC-Trainer Schällibaum. Ob die Hoppers auch am Lac Léman ungeschoren davon kommen?

