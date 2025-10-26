1/7 Ein Ayé-Doppeplack beschert Grenats den Befreiungsschlag. Foto: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Redaktor Sport

Servette zeigt am Sonntag keine Glanzleistung, erringt aber dank grosser Solidarität einen echten Mannschaftssieg. Der Fehler von Steve Rouiller vor Luganos Traumtor per Freistoss schmerzt und bringt ihm eine ungenügende Note ein. Lamine Fomba im Mittelfeld zieht einen schlechten Tag ein. Florian Ayé erzielt seinen zweiten Doppelpack für die Grenats und macht damit den Unterschied. Joël Mall ist gegen den herrlichen Freistoss von Anto Grgic machtlos. David Douline zeigt nach Einwechslung zur Pause eine gute Leistung bei seinem Comeback nach Verletzung.

Hinweise: Mraz bis 46., Antunes bis 74., Njoh bis 74., Ayé bis 87. Fomba bis 90. Minute.

Douline ab 46. Minute. Morandi ab 74., Srdanovic ab 74., Atangana ab 87., Baron ab 90. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lugano-Spieler abgeschnitten

Ein schwaches Spiel der Tessiner, die kaum was zeigen. Nur Anto Grgic verdient sich eine gute Note für seine solide Leistung im Mittelfeld und seinen herrlichen Freistoss. Kevin Behrens ist im Sturm unsichtbar, Lukas Mai in der Abwehr unsicher. Nur wenige Spieler aus Lugano können sich in einem sehr langweiligen Spiel positiv hervortun.

Hinweise: Alioski bis 21. Minute (zu kurz für eine Bewertung). Dos Santos bis 59., Behrens bis 59., Grgic bis 87., Cimignani biis 87. Minute.

Marques ab 21., Mahmoud ab 59., Koutsias ab 59. Minute. Cassano ab 87., Duville-Parsemain ab 87. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung).

