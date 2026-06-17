DE
FR
Abonnieren

Seoane will YB-Team straffen
«Wir sind auf gewisse Abgänge angewiesen»

Nach der verpassten Europacup-Qualifikation plant YB-Trainer Gerardo Seoane einen Umbruch. Der 28 Spieler fassende Kader soll verkleinert werden – auch Rückkehrer Kastriot Imeri steht zur Diskussion.
Publiziert: 16:01 Uhr
Kommentieren
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen