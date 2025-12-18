DE
Sechsfacher Saisontorschütze
FC Thun bindet Eigengewächs Meichtry langfristig

Ethan Meichtry wird beim FC Thun mit einem Vertrag bis im Sommer 2030 ausgestattet. Dies teilt der Verein aus dem Berner Oberland am Donnerstag mit.
Publiziert: vor 22 Minuten
Ethan Meichtry verlängert seinen Vertrag beim FC Thun um zwei Jahre. Damit ist er bis 2030 an seinen Jugendverein gebunden.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Auf dem Platz überrascht der FC Thun weiterhin und steht als Aufsteiger vor einem überraschenden Gewinn der Wintermeisterschaft. Und auch daneben können die Berner Oberländer einen Erfolg vermelden: Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, bindet er seinen 20-jährigen Mittelfeldspieler Ethan Meichtry langfristig an sich. Der Schweizer U21-Nationalspieler verlängert seinen Vertrag vorzeitig um weitere zwei Jahre bis in den Sommer 2030.

Meichtry, welcher seit Juniorenzeiten für den FC Thun im Einsatz steht, hat sich beim Tabellenführer zur Stammkraft entwickelt: In dieser Saison verpasste er nur ein Ligaspiel wegen einer Gelbsperre und stand dabei zwölf Mal in der Startelf. Mit sechs geschossenen Toren ist er der zweitbeste Torschütze seines Teams.

Entsprechend erfreut zeigt sich Thun-Sportchef Dominik Albrecht (40) über die Vertragsverlängerung: «Ethan Meichtry hat sich in der Super League sehr schnell adaptiert und zeichnet sich durch seine Intensität, Unbekümmertheit und seinen Instinkt aus. Gemeinsam wollen wir sein Potenzial weiter ausschöpfen», lässt er sich in der Mitteilung zitieren.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
18
8
31
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
Super League
Super League
