Ethan Meichtry wird beim FC Thun mit einem Vertrag bis im Sommer 2030 ausgestattet. Dies teilt der Verein aus dem Berner Oberland am Donnerstag mit.

Auf dem Platz überrascht der FC Thun weiterhin und steht als Aufsteiger vor einem überraschenden Gewinn der Wintermeisterschaft. Und auch daneben können die Berner Oberländer einen Erfolg vermelden: Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, bindet er seinen 20-jährigen Mittelfeldspieler Ethan Meichtry langfristig an sich. Der Schweizer U21-Nationalspieler verlängert seinen Vertrag vorzeitig um weitere zwei Jahre bis in den Sommer 2030.

Meichtry, welcher seit Juniorenzeiten für den FC Thun im Einsatz steht, hat sich beim Tabellenführer zur Stammkraft entwickelt: In dieser Saison verpasste er nur ein Ligaspiel wegen einer Gelbsperre und stand dabei zwölf Mal in der Startelf. Mit sechs geschossenen Toren ist er der zweitbeste Torschütze seines Teams.

Entsprechend erfreut zeigt sich Thun-Sportchef Dominik Albrecht (40) über die Vertragsverlängerung: «Ethan Meichtry hat sich in der Super League sehr schnell adaptiert und zeichnet sich durch seine Intensität, Unbekümmertheit und seinen Instinkt aus. Gemeinsam wollen wir sein Potenzial weiter ausschöpfen», lässt er sich in der Mitteilung zitieren.

