Sechs Spiele, sechs Fragen
Die 29. Super-League-Runde steht an – hier kommt das Quiz dazu

Die 29. Runde der Super-League hält bedeutende Spiele am Wochenende bereit. Stimme dich ein und stelle dein Wissen im Blick-Quiz unter Beweis.
Publiziert: vor 49 Minuten
Behauptet St. Gallen den zweiten Rang in der Tabelle oder schliesst Basel im Verfolgerfeld auf? Die Entscheidung könnte am Sonntag im Kybunpark fallen.
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die 29. Runde der Super League hält einige bedeutende Partien bereit. Servette muss zu Hause ohne Fans auf der Nordtribüne gegen den FCZ antreten und könnte bei einem Sieg die Zürcher in der Tabelle überholen. Luzern trifft auswärts auf Lugano. Die Zentralschweizer versuchen dabei den Anschluss auf den sechsten Platz nicht zu verlieren, während die Tessiner mit einem Erfolg auf den zweiten Rang vorrücken könnten. 

Basel und St. Gallen befinden sich ebenfalls Verfolgerfeld des Tabellenführers Thun. Der FCB könnte jedoch mit einer Niederlage den Anschluss verlieren. Die Ostschweizer versuchen hingegen ihren Vorsprung im Rennen um den zweiten Platz auszubauen. Das Direktduell findet am Sonntag um 14 Uhr im Kybunpark statt.

Zweieinhalb Stunden später kommt es zwischen YB und Thun zum Bernderby. Beide Klubs konnten in der laufenden Saison bisher je eine Partie für sich entscheiden. Zuletzt ging das Duell der Berner mit 4:1 für Thun aus.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
28
33
65
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
28
20
51
3
FC Lugano
FC Lugano
28
12
49
4
FC Basel
FC Basel
28
7
46
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
28
4
42
6
FC Sion
FC Sion
28
8
41
7
FC Luzern
FC Luzern
28
1
33
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
28
-3
33
9
FC Zürich
FC Zürich
28
-15
31
10
Servette FC
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
28
-13
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
28
-47
15
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
