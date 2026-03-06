Die 29. Runde der Super League hält einige bedeutende Partien bereit. Servette muss zu Hause ohne Fans auf der Nordtribüne gegen den FCZ antreten und könnte bei einem Sieg die Zürcher in der Tabelle überholen. Luzern trifft auswärts auf Lugano. Die Zentralschweizer versuchen dabei den Anschluss auf den sechsten Platz nicht zu verlieren, während die Tessiner mit einem Erfolg auf den zweiten Rang vorrücken könnten.
Basel und St. Gallen befinden sich ebenfalls Verfolgerfeld des Tabellenführers Thun. Der FCB könnte jedoch mit einer Niederlage den Anschluss verlieren. Die Ostschweizer versuchen hingegen ihren Vorsprung im Rennen um den zweiten Platz auszubauen. Das Direktduell findet am Sonntag um 14 Uhr im Kybunpark statt.
Zweieinhalb Stunden später kommt es zwischen YB und Thun zum Bernderby. Beide Klubs konnten in der laufenden Saison bisher je eine Partie für sich entscheiden. Zuletzt ging das Duell der Berner mit 4:1 für Thun aus.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
28
33
65
2
FC St. Gallen
28
20
51
3
FC Lugano
28
12
49
4
FC Basel
28
7
46
5
BSC Young Boys
28
4
42
6
FC Sion
28
8
41
7
FC Luzern
28
1
33
8
FC Lausanne-Sport
28
-3
33
9
FC Zürich
28
-15
31
10
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
28
-13
24
12
FC Winterthur
28
-47
15