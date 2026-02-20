DE
Sechs Spiele, sechs Fragen
Das Quiz zur 26. Super-League-Runde – teste jetzt dein Wissen

Am Wochenende steht in der Super League die 26. Runde an – und erwartet die Fussball-Fans mit brisanten Duellen. Zur Einstimmung gibts zu jeder Begegnung eine Frage. Stell dein Wissen unter Beweis und mach mit beim Blick-Quiz!
Publiziert: vor 7 Minuten
1/7
Vor einem Monat lieferten sich Servette und St. Gallen ein spektakuläres Duell – nun kommts zum Wiedersehen.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die 26. Runde der Super League verspricht viel Brisanz: In der Stadt Zürich ist Derby-Zeit, Stephan Lichtsteiner reist mit dem FC Basel zu seinem Jugendklub Luzern und St. Gallen sinnt nach der Spektakel-Niederlage im Heimspiel vor einem Monat gegen Servette auf Revanche.

Derweil trifft YB auf einen seiner Angst- und Leader Thun auf einen Lieblingsgegner – und Lugano und Lausanne wollen endlich wieder einmal gewinnen. Bist du gerüstet für die sechs Begegnungen an diesem Wochenende? Teste dein Direktduell-Wissen im Quiz zur 26. Super-League-Runde.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
25
19
46
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC Winterthur
FC Winterthur
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
Servette FC
Servette FC
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Luzern
FC Luzern
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Thun
FC Thun
FC Zürich
FC Zürich
Was sagst du dazu?
