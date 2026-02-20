Die 26. Runde der Super League verspricht viel Brisanz: In der Stadt Zürich ist Derby-Zeit, Stephan Lichtsteiner reist mit dem FC Basel zu seinem Jugendklub Luzern und St. Gallen sinnt nach der Spektakel-Niederlage im Heimspiel vor einem Monat gegen Servette auf Revanche.
Derweil trifft YB auf einen seiner Angst- und Leader Thun auf einen Lieblingsgegner – und Lugano und Lausanne wollen endlich wieder einmal gewinnen. Bist du gerüstet für die sechs Begegnungen an diesem Wochenende? Teste dein Direktduell-Wissen im Quiz zur 26. Super-League-Runde.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
25
19
46
3
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
25
-43
14