Am Wochenende steht in der Super League die 26. Runde an – und erwartet die Fussball-Fans mit brisanten Duellen. Zur Einstimmung gibts zu jeder Begegnung eine Frage. Stell dein Wissen unter Beweis und mach mit beim Blick-Quiz!

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die 26. Runde der Super League verspricht viel Brisanz: In der Stadt Zürich ist Derby-Zeit, Stephan Lichtsteiner reist mit dem FC Basel zu seinem Jugendklub Luzern und St. Gallen sinnt nach der Spektakel-Niederlage im Heimspiel vor einem Monat gegen Servette auf Revanche.

Derweil trifft YB auf einen seiner Angst- und Leader Thun auf einen Lieblingsgegner – und Lugano und Lausanne wollen endlich wieder einmal gewinnen. Bist du gerüstet für die sechs Begegnungen an diesem Wochenende? Teste dein Direktduell-Wissen im Quiz zur 26. Super-League-Runde.

