«Schwierige Frage»
Ullmann nach Frage über Mini-Kulisse fast sprachlos

Die Zuschauerzahl passt zum Geschehen auf dem Rasen. GC verliert vor lausigen 2958 Fans gegen Servette, ohne sich eine einzige Grosschance zu erspielen. Auf die Frage über die maue Kulisse im Letzigrund ist GC-Verteidiger Maximilian Ullmann beinahe sprachlos.
Publiziert: vor 25 Minuten
Sven SchochReporter Sport
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1:2
16
11
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Zürich
FC Zürich
2:1
16
-4
23
7
FC Sion
FC Sion
15
3
21
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
