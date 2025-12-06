«Schwierige Frage» Ullmann nach Frage über Mini-Kulisse fast sprachlos

Die Zuschauerzahl passt zum Geschehen auf dem Rasen. GC verliert vor lausigen 2958 Fans gegen Servette, ohne sich eine einzige Grosschance zu erspielen. Auf die Frage über die maue Kulisse im Letzigrund ist GC-Verteidiger Maximilian Ullmann beinahe sprachlos.