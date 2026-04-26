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Schweigen in Thun
St. Galler Führung löst keine grosse Reaktion aus

Der FC St. Gallen geht in Bern per Panlty in Führung. Die Reaktion beim Public Viewing in Thun ist überschaubar.
Publiziert: 18:05 Uhr
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Aktualisiert: 18:21 Uhr
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