In dieser Saison beeindruckte Xherdan Shaqiri beim FC Basel mit Toren und Vorlagen. Schon im Alter von 19 Jahren fiel er mit seiner Muskulatur auf. Auch welcher Popstar des Fussballs am 2. Mai 50 wird, erfährst du hier.

Xherdan Shaqiri

Dank ihm sitzt der FC Basel bequem auf dem Leaderthron: Xherdan Shaqiri (33) gibt in der Super League den Ton an, ist das Mass aller Dinge. Mass nahm Blick bei Shaqiri auch im Januar 2010 während seiner ersten Profi-Saison beim FCB. 60 Zentimeter dick waren damals seine Oberschenkel – 41,5 betrug der Umfang der Waden. 2002 hatte übrigens Didier Cuche einen grossen Blick-Oberschenkel-Vergleich bei Schweizer Sportstars mit 66 cm gewonnen.

Foto: KATHI BETTELS

David Beckham

Er ist der Popstar des Fussballs, verheiratet mit Victoria Adams von den Spice Girls. Englischer Meister (6-mal), US-Meister (2-mal), spanischer und französischer Meister (je 1-mal) und 3 WM-Teilnahmen stehen auf seiner sportlichen Visitenkarte. Am Freitag wird David Beckham 50. Man glaubt es kaum.

Foto: Getty Images

Rekordsieger Diamond League

1 Renaud Lavillenie (38, Fr): Stabhochsprung – 7 Siege

Seit 2010 gibt es die Diamond League. Nur ein Leichtathlet schaffte das Kunststück, 7-mal in Serie die Gesamtwertung zu gewinnen: Renaud Lavillenie. Dem französischen Stabhochspringer gelang dies von 2010 bis 2016.

2 Christian Taylor (34, USA): Dreisprung – 7 Siege

Ja, klar, wie Lavillenie gewann auch Taylor 7-mal die Gesamtwertung. Weil er aber keinen «Seven-Trick» schaffte , also nicht 7 in Serie, liegt er in diesen Top 5 nur auf Rang 2. Er gewann 2012 bis 2017 und 2019.

3 Sandra Elkasević (34, Kro): Diskus – 6 Siege

Als einzige Frau gewann sie die Gesamtwertung 6-mal in Serie. Von 2012 bis 2017 – damals noch unter ihrem gebürtigen Namen Perković. Die Kroatin landete gestern beim ersten Diamond League-Meeting des Jahres 2025 auf Rang 6.

4 Caterine Ibargüen (41, Kol): Dreisprung und Weitsprung – 6 Siege

Auch die Dreisprung-Olympiasiegerin des Jahres 2016 in Rio gewann 6-mal die Diamond League. Allerdings brauchte sie dazu zwei Disziplinen: Im Dreisprung siegte sie 2013 bis 2016 und 2018 – im Weitsprung 2018.

5 Valerie Adams (40, Neus): Kugelstossen – 5 Siege

Total 7 Athleten konnten 5 Siege feiern. Wir haben uns hier als Vertreterin dieses Septetts für Adams entschieden, weil nur sie die Diamond League noch im alten Format gewann. Ab 2017 zählt nicht mehr die Gesamtwertung für den Diamond-League-Titel, sondern nur der Sieg im Final. Für ihn muss man sich über die Jahreswertung qualifizieren.

1 Tor

hat Rasmus Hojlund (21) in seinen 20 Spielen 2025 in der Premier und Europa League für Manchester United bisher geschossen. Stolze 70 Millionen Euro hatten die Engländer für den dänischen Mittelstürmer bezahlt, der bis zur Saison 22/23 das Trikot von Atalanta Bergamo getragen hatte. Er ist mit ein Grund, dass der englische Rekordmeister (20 Titel) nach 33 Runden nur auf Rang 14 liegt.

Foto: Anadolu via Getty Images