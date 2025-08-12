Sion holt zwei Schweizer U-Nationalspieler

Sie haben sich aufgemacht, um das Ausland zu erobern. Nun sind Nelson Savonnier (17) und Ruben Londja (19) zurück in der Schweiz. Beim FC Sion.

1/2 Kickte ein Jahr bei Le Havre: Ruben Londja. Foto: FC Sion

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Nelson Savonnier (17) ist Verteidiger, kickte ursprünglich im Nachwuchs von Lausanne und wagte im Sommer vor einem Jahr den Sprung zu Juventus Turin. Er steht für das Trainingslager und die Leistungsmessungen des Schweizer U18-Nationalteams in Magglingen von dieser Woche im Aufgebot.

Savonnier hat bei Sion bis 2028 unterschrieben. «Unsere U21-Struktur bietet ihm zunächst einmal einen idealen Rahmen, um die nächsten Schritte zu machen», erklärt Barthélémy Constantin, Sportchef des FC Sion.

Regelmässiges Mitglied in Schweizer U-Nati

Ruben Londja (19) stammt ebenfalls aus dem Lausanne-Nachwuchs. Er wagte letzten Sommer den Sprung nach Frankreich zu Le Havre. Zu Beginn der vergangenen Saison wurde er auf der Klubwebsite sogar im Ligue-1-Kader des Klubs aufgeführt. Von der U16 bis U20 war er regelmässiges Mitglied der Schweizer Nachwuchs-Nati.

Bei Sion hat er bis 2027 unterschreiben. «Ruben ist schnell und explosiv und wird zunächst die U21-Mannschaft verstärken, mit dem Ziel, die notwendigen Schritte in Richtung der Profis zu machen», erklärt der Klub.