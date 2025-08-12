DE
Schaffen sie es in Super League?
Sion holt zwei Schweizer U-Nationalspieler

Sie haben sich aufgemacht, um das Ausland zu erobern. Nun sind Nelson Savonnier (17) und Ruben Londja (19) zurück in der Schweiz. Beim FC Sion.
Publiziert: vor 8 Minuten
1/2
Kickte ein Jahr bei Le Havre: Ruben Londja.
Foto: FC Sion
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Nelson Savonnier (17) ist Verteidiger, kickte ursprünglich im Nachwuchs von Lausanne und wagte im Sommer vor einem Jahr den Sprung zu Juventus Turin. Er steht für das Trainingslager und die Leistungsmessungen des Schweizer U18-Nationalteams in Magglingen von dieser Woche im Aufgebot.

Savonnier hat bei Sion bis 2028 unterschrieben. «Unsere U21-Struktur bietet ihm zunächst einmal einen idealen Rahmen, um die nächsten Schritte zu machen», erklärt Barthélémy Constantin, Sportchef des FC Sion.

Regelmässiges Mitglied in Schweizer U-Nati

Ruben Londja (19) stammt ebenfalls aus dem Lausanne-Nachwuchs. Er wagte letzten Sommer den Sprung nach Frankreich zu Le Havre. Zu Beginn der vergangenen Saison wurde er auf der Klubwebsite sogar im Ligue-1-Kader des Klubs aufgeführt. Von der U16 bis U20 war er regelmässiges Mitglied der Schweizer Nachwuchs-Nati. 

Bei Sion hat er bis 2027 unterschreiben. «Ruben ist schnell und explosiv und wird zunächst die U21-Mannschaft verstärken, mit dem Ziel, die notwendigen Schritte in Richtung der Profis zu machen», erklärt der Klub.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
