Bair war zuvor in der Ligue 1 tätig.
Foto: AFP
Darum gehts
- Lausanne-Sport verstärkt Sturm mit Kanadier Theo Bair von Auxerre
- Bair soll Lausanne-Offensive nach Alvyn Sanches' Abgang zu YB aufmischen
- 26-jähriger Angreifer kommt leihweise mit Kaufoption zu den Waadtländern
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Lausanne-Sport verstärkt seinen Sturm mit dem Kanadier Theo Bair. Der 26-jährige Angreifer stösst leihweise mit Kaufoption vom französischen Erstligisten Auxerre zu den Waadtländern, teilen die Lausanner mit.
Nach Alvyn Sanches' Abgang zu YB soll der Kanadier die Lausanne-Offensive neu aufmischen.
