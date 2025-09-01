Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Bair war zuvor in der Ligue 1 tätig. Foto: AFP

Darum gehts Lausanne-Sport verstärkt Sturm mit Kanadier Theo Bair von Auxerre

Bair soll Lausanne-Offensive nach Alvyn Sanches' Abgang zu YB aufmischen

Lausanne-Sport verstärkt seinen Sturm mit dem Kanadier Theo Bair. Der 26-jährige Angreifer stösst leihweise mit Kaufoption vom französischen Erstligisten Auxerre zu den Waadtländern, teilen die Lausanner mit.

Nach Alvyn Sanches' Abgang zu YB soll der Kanadier die Lausanne-Offensive neu aufmischen.

