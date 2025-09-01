DE
Sanches-Ersatz gefunden
Lausanne-Sport verpflichtet neuen Stürmer

18:56 Uhr
18:57 Uhr
Bair war zuvor in der Ligue 1 tätig.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Lausanne-Sport verstärkt Sturm mit Kanadier Theo Bair von Auxerre
  • Bair soll Lausanne-Offensive nach Alvyn Sanches' Abgang zu YB aufmischen
  • 26-jähriger Angreifer kommt leihweise mit Kaufoption zu den Waadtländern
Lausanne-Sport verstärkt seinen Sturm mit dem Kanadier Theo Bair. Der 26-jährige Angreifer stösst leihweise mit Kaufoption vom französischen Erstligisten Auxerre zu den Waadtländern, teilen die Lausanner mit.

Nach Alvyn Sanches' Abgang zu YB soll der Kanadier die Lausanne-Offensive neu aufmischen.

FC Lausanne-Sport
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
