Steve Rouiller fehlt Servette die nächsten sechs Wochen. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Rückschlag für Servette im Meisterrennen der Super League – Steve Rouiller fällt sechs Wochen aus. Dies geben die Genfer auf ihrem X-Account bekannt, ohne dafür einen Grund für die lange Absenz des 34-jährigen Innenverteidigers zu nennen.

Es stellt sich die Frage: Kehrt Rouiller, der in der Meisterschaft 2024/25 auf 28 Startelfeinsätze kommt, in dieser Saison überhaupt noch einmal auf den Rasen zurück? Servette steht – wie Spitzenreiter Basel – als Teilnehmer der Championship Group bereits fest. Die Top 6 absolvieren den letzten Spieltag am 24. Mai.

