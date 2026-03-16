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Schafft Winti die nächste Wunder-Wende im Abstiegskampf?

Mit dem 2:1-Sieg in Luzern hat der FC Winterthur den Klassenerhalt wieder in den eigenen Füssen. Schon in der Vorsaison blieb Winti nach einer Wunder-Wende im Meisterschaftsendspurt in der Liga – traust du dem Schlusslicht die Aufholjagd erneut zu?
Publiziert: vor 28 Minuten
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Erlösender Jubel bei Patrick Rahmen: Führt er den FCW doch noch zum Klassenerhalt?
Foto: keystone-sda.ch
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Lino DieterleRedaktor Online Sport

Totgesagte leben länger. In der Super League steht der FC Winterthur sinnbildlich für dieses Sprichwort. Schon in der Saison 2024/25 galten die Winterthurer als designierter Absteiger, bevor sie aus den letzten neun Spielen sechs Siege und zwei Unentschieden holten und sich in extremis retteten.

Ein Jahr später gleichen sich die Zahlen: Die Winterthurer stehen erneut mit dem Rücken zur Wand – und schöpfen durch einen 2:1-Auswärtssieg gegen Luzern wieder Hoffnung. Nach 30 Spielen haben sie 19 Punkte (vier weniger als 2025). Im Vorjahr lagen die Winterthurer vier Punkte hinter GC und deren neun hinter Yverdon, das am Ende direkt abgestiegen ist. Diese Saison ist die Differenz mit fünf Punkten auf GC und deren zwölf auf den FCZ noch etwas grösser.

27 Punkte sind bis Saisonende noch zu holen. Bis zur Ligatrennung treffen die Winterthurer noch auf Basel (h), Lausanne (a), und GC (h). Zumindest die Teilnahme an der Barrage hat der FCW mit den zwei ausstehenden Direktduellen gegen die Hoppers bereits wieder in den eigenen Füssen. Oder ist sogar die direkte Rettung noch möglich? Wir wollen von der Blick-Community wissen: Schafft Winti die nächste Wunder-Wende im Abstiegskampf?

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
30
38
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
FC Sion
30
9
45
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
FC Luzern
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zürich
FC Zürich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
30
-18
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
30
-46
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lugano
FC Lugano
Servette FC
Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Thun
FC Thun
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Luzern
FC Luzern
FC Basel
FC Basel
FC Winterthur
FC Winterthur
Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
Grasshopper Club Zürich
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        FC Luzern
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        Grasshopper Club Zürich
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