Mit dem 2:1-Sieg in Luzern hat der FC Winterthur den Klassenerhalt wieder in den eigenen Füssen. Schon in der Vorsaison blieb Winti nach einer Wunder-Wende im Meisterschaftsendspurt in der Liga – traust du dem Schlusslicht die Aufholjagd erneut zu?

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Totgesagte leben länger. In der Super League steht der FC Winterthur sinnbildlich für dieses Sprichwort. Schon in der Saison 2024/25 galten die Winterthurer als designierter Absteiger, bevor sie aus den letzten neun Spielen sechs Siege und zwei Unentschieden holten und sich in extremis retteten.

Ein Jahr später gleichen sich die Zahlen: Die Winterthurer stehen erneut mit dem Rücken zur Wand – und schöpfen durch einen 2:1-Auswärtssieg gegen Luzern wieder Hoffnung. Nach 30 Spielen haben sie 19 Punkte (vier weniger als 2025). Im Vorjahr lagen die Winterthurer vier Punkte hinter GC und deren neun hinter Yverdon, das am Ende direkt abgestiegen ist. Diese Saison ist die Differenz mit fünf Punkten auf GC und deren zwölf auf den FCZ noch etwas grösser.

27 Punkte sind bis Saisonende noch zu holen. Bis zur Ligatrennung treffen die Winterthurer noch auf Basel (h), Lausanne (a), und GC (h). Zumindest die Teilnahme an der Barrage hat der FCW mit den zwei ausstehenden Direktduellen gegen die Hoppers bereits wieder in den eigenen Füssen. Oder ist sogar die direkte Rettung noch möglich? Wir wollen von der Blick-Community wissen: Schafft Winti die nächste Wunder-Wende im Abstiegskampf?

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