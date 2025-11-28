DE
FR
Abonnieren

Ruhrpott-Lexikon Daschner
Hättest du gewusst, was ein Heiopei ist?

Fisimatenten, Trallafitti, Heiopei oder Kokolores. FCSG-Mittelfeldmotor Lukas Daschner erklärt das Ruhrpott-Lexikon.
Publiziert: vor 34 Minuten
Kommentieren
Fussball aktuell
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen