DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Ruhrpott-Lexikon mit Lukas Daschner
Ruhrpott-Lexikon Daschner
Hättest du gewusst, was ein Heiopei ist?
Fisimatenten, Trallafitti, Heiopei oder Kokolores. FCSG-Mittelfeldmotor Lukas Daschner erklärt das Ruhrpott-Lexikon.
Publiziert: vor 34 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Stefan Kreis
Reporter Fussball
Fussball aktuell
1:07
Cup-Spiel läuft aus dem Ruder
Schlägerei, Tränengas und 17 Rote Karten
1:00
Mega-Fauxpas der Uefa
U19-Irinnen kriegen falsche Hymne gespielt
0:55
Sicherungen durchgebrannt
Fussballerin schockt mit Wrestling-Attacke
4:06
Highlights im Video
Hajrizi-Hands leitet FCZ-Aufholjagd in Sion ein
1:09
Sogar Jude Bellingham staunt
Traditionsverein bekommt Mega-Stadion
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen